Уэльс – Нидерланды – 1:2. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча

Драматичная развязка произошла в матче 2-го тура Лиги наций.

Вегхорст принес победу Нидерландам на 90+4 мин, хотя перед тем Уэльс сравнял счет на 90+2 мин.

Лига наций A, 2-й тур, 8 июня

Уэльс – Нидерланды – 1:2

Голы: Норрингтон-Дэвис, 90+2 – Копмейнерс, 50, Вегхорст, 90+4.