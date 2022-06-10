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Лига наций
Уэльс
08.06.2022, FT 1 : 2
Нидерланды
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Лига наций
10 июня 2022, 06:30 | Обновлено 10 июня 2022, 06:44
197
0

Уэльс – Нидерланды – 1:2. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

10 июня 2022, 06:30 | Обновлено 10 июня 2022, 06:44
197
0
Уэльс – Нидерланды – 1:2. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Драматичная развязка произошла в матче 2-го тура Лиги наций.

Вегхорст принес победу Нидерландам на 90+4 мин, хотя перед тем Уэльс сравнял счет на 90+2 мин.

Лига наций A, 2-й тур, 8 июня

Уэльс – Нидерланды – 1:2

Голы: Норрингтон-Дэвис, 90+2 – Копмейнерс, 50, Вегхорст, 90+4.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Рис Норрингтон-Дэвис (Уэльс).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Теун Коопмейнерс (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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