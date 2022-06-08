Лига наций
08.06.2022 21:45 - : -
Лига наций08 июня 2022, 21:30 | Обновлено 08 июня 2022, 21:35
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Бельгия – Польша, Уэльс – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 7 июня проходят матчи второго тура Лиги наций
08 июня 2022, 21:30 | Обновлено 08 июня 2022, 21:35
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8 июня проходят матчи второго тура Лиги наций.
Вечером идут два поединка в Лиге A: Бельгия – Польша, Уэльс – Нидерланды.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига наций A
- 21:45. Бельгия – Польша
- 21:45. Уэльс – Нидерланды
Лига наций B
- 21:45. Ирландия – Украина
- 21:45. Шотландия – Армения
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