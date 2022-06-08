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Лига наций
Уэльс
08.06.2022 21:45 - : -
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
08 июня 2022, 21:30 | Обновлено 08 июня 2022, 21:35
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0

Бельгия – Польша, Уэльс – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 7 июня проходят матчи второго тура Лиги наций

08 июня 2022, 21:30 | Обновлено 08 июня 2022, 21:35
200
0
Бельгия – Польша, Уэльс – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня проходят матчи второго тура Лиги наций. 

Вечером идут два поединка в Лиге A: Бельгия – Польша, Уэльс – Нидерланды.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

  • 21:45. Бельгия – Польша
  • 21:45. Уэльс – Нидерланды

Лига наций B

  • 21:45. Ирландия – Украина
  • 21:45. Шотландия – Армения

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Источник Sport.ua
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