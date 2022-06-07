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Лига наций
Бельгия
08.06.2022 21:45 - : -
Польша
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Лига Европы
07 июня 2022, 19:55 |
112
0

Бельгия - Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Смогут ли бельгийцы выйти из кризиса?

07 июня 2022, 19:55 |
112
0
Бельгия - Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду 8 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций в группе A4. Бельгия примет Польшу, старт встречи в 21:45.

Многие топовые национальные команды не слишком удачно начали новый розыгрыш Лиги наций, и среди них сборная Бельгии, которая в стартовом домашнем матче неожиданно проиграла Нидерландам со счетом 1:4. Для бельгийцев это первое поражение с октября минувшего года.

Стоит отметить, что Бельгия давно не побеждала серьезных противников. Были неудачи в играх с Францией и Италией, ничейные результаты с Уэльсом и Ирландией. К проблемам Бельгии добавилась травма Ромелу Лукаку, который получил повреждение ноги в матче с Нидерландами. Наставник Роберто Мартинес заявил, что игрок может остаться без футбола на длительный срок.

Кроме того, с Польшей не сыграет вратарь Тибо Куртуа, получивший отдых после сложного сезона.

Что касается Польши, то у команды все отлично. Не так давно поляки гарантировали себе выход на ЧМ-2022, а в первом матче Лиги наций на своем поле обыграли Уэльс.

У команды практически нет проблем, разве что беспокойство тренера может вызывать ситуация Роберта Левандовски. Сейчас ведущий форвард, похоже, занят конфликтом с «Баварией» и поисками новой команды.

Мы считаем, что вероятным исходом является ничья, а нашей ставкой будет ничейный результат по линии Parimatch с коэффициентом 4.2.

8 июня, среда

Бельгия - Польша
Старт в 21:45
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Футбол 2
Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)
Прогноз Sport.ua – 2:2
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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