Бельгия - Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Смогут ли бельгийцы выйти из кризиса?
В среду 8 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций в группе A4. Бельгия примет Польшу, старт встречи в 21:45.
Многие топовые национальные команды не слишком удачно начали новый розыгрыш Лиги наций, и среди них сборная Бельгии, которая в стартовом домашнем матче неожиданно проиграла Нидерландам со счетом 1:4. Для бельгийцев это первое поражение с октября минувшего года.
Стоит отметить, что Бельгия давно не побеждала серьезных противников. Были неудачи в играх с Францией и Италией, ничейные результаты с Уэльсом и Ирландией. К проблемам Бельгии добавилась травма Ромелу Лукаку, который получил повреждение ноги в матче с Нидерландами. Наставник Роберто Мартинес заявил, что игрок может остаться без футбола на длительный срок.
Кроме того, с Польшей не сыграет вратарь Тибо Куртуа, получивший отдых после сложного сезона.
Что касается Польши, то у команды все отлично. Не так давно поляки гарантировали себе выход на ЧМ-2022, а в первом матче Лиги наций на своем поле обыграли Уэльс.
У команды практически нет проблем, разве что беспокойство тренера может вызывать ситуация Роберта Левандовски. Сейчас ведущий форвард, похоже, занят конфликтом с «Баварией» и поисками новой команды.
Мы считаем, что вероятным исходом является ничья, а нашей ставкой будет ничейный результат по линии Parimatch с коэффициентом 4.2.
8 июня, среда
|Бельгия - Польша
|Старт в 21:45
|Прямая ТВ-трансляция – телеканал Футбол 2
|Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)
|Прогноз Sport.ua – 2:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Металлиста» рассказал о подготовке к сезону
Известный специалист высказался о результатах национальной команды