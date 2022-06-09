Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия – Польша – 6:1. Дьявольский прием. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Бельгия
08.06.2022, FT 6 : 1
Польша
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
09 июня 2022, 01:51 |
13
0

Бельгия – Польша – 6:1. Дьявольский прием. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги наций

09 июня 2022, 01:51 |
13
0
Бельгия – Польша – 6:1. Дьявольский прием. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке Лиги наций сборная Бельгии на своем поле разгромила Польшу со счетом 6:1.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Бельгия).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Леандер Дендонкер (Бельгия).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Вицель (Бельгия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
По теме:
Тренер сборной Ирландии: «Разочарованы поражением. Мы усложнили себе жизнь»
ПЕТРАКОВ: «Я прививаю команде атакующий футбол, чтобы никого не боялась»
ПЕТРАКОВ: «Надо было на бутсы ребятам платформы прибить, чтобы выше стали?»
сборная Польши по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
Футбол | 08 июня 2022, 22:59 3
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!

Сборная Украины играет в Лиге наций 2022/23 матч против команды Ирландии.

На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
Футбол | 08 июня 2022, 03:05 0
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией

Сине-желтые вышли в плей-офф с первого места и сыграют с Францией

ВИДЕО. Судьи VAR не засчитали гол Качарабы из-за офсайда
Футбол | 09.06.2022, 00:14
ВИДЕО. Судьи VAR не засчитали гол Качарабы из-за офсайда
ВИДЕО. Судьи VAR не засчитали гол Качарабы из-за офсайда
Источник: Вернидуб близок к заключению контракта с Кривбассом
Футбол | 08.06.2022, 16:32
Источник: Вернидуб близок к заключению контракта с Кривбассом
Источник: Вернидуб близок к заключению контракта с Кривбассом
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Футбол | 08.06.2022, 12:53
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
07.06.2022, 00:40 4
Футбол
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
08.06.2022, 18:11
Бокс
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
07.06.2022, 22:05 10
Футбол
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
07.06.2022, 23:38 1
Теннис
Без Бущана и Яремчука. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Без Бущана и Яремчука. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией
08.06.2022, 11:09 3
Футбол
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
07.06.2022, 16:50 16
Теннис
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
07.06.2022, 21:10 6
Футбол
Иноуэ – Донейр 2. Реванш, которого ждали три года
Иноуэ – Донейр 2. Реванш, которого ждали три года
07.06.2022, 07:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем