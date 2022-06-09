Лига наций09 июня 2022, 01:51 |
13
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Бельгия – Польша – 6:1. Дьявольский прием. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лиги наций
09 июня 2022, 01:51 |
13
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В поединке Лиги наций сборная Бельгии на своем поле разгромила Польшу со счетом 6:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Бельгия).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Леандер Дендонкер (Бельгия).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Вицель (Бельгия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
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