Уэльс – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Обидчики сборной Украины сыграют с лидером группы
В среду, 8 июня, в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» состоится поединок группового раунда Лиги наций УЕФА, в котором сборная Уэльса примет национальную команду Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Уэльс
На прошлой неделе команда Роберта Пейджа сумела оформить выход на чемпионат мира 2022, обыграв в финале плей-офф квалификации сборную Украины со счетом 1:0. Валлийцы создали гораздо меньше опасных моментов, однако сумели забить благодаря автоголу, сохранив при этом собственные ворота на замке.
В стартовом туре Лиги наций Уэльс проиграл национальной команде Польши (1:2). Очевидно, что сохранить прописку в элитном дивизионе валлийцам будет непросто в такой сильной группе, но впереди еще пять поединков. Мыслями подопечные Пейджа уже наверняка на Мундиале в Катаре, где сыграют в одном квартете с Англией, Ираном и США.
Нидерланды
«Оранжевые» гораздо раньше заработали заветную путевку в Катар. Волей жребия там они будут играть в одной группе с хозяевами турнира, а также командами Эквадора и Сенегала. На бумаге группа выглядит для команды Луи ван Гала вполне проходной, однако на легкую прогулку рассчитывать не стоит.
В Лиге наций сборная Нидерландов возглавляет турнирную таблицу группы A4 благодаря разгромной победе над Бельгией (4:1) в первом туре. К слову, нидерландцы являются серебряными призерами первого в истории розыгрыша Лиги наций. В сезоне 2018/2019 они сумели добраться до финала, где уступили Португалии (0:1).
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Нидерланды в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.43 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
Уэльс: Уорд – Дэвис, Родон, Ампаду, К. Робертс, Н. Уильямс, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Уилсон, Бэйл.
Нидерланды: Флеккен – Де Лигт, Ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Бергейс, Копмейнерс, Де Йонг, Блинд, Вегхорст, Депай.
8 июня, среда
|Уэльс – Нидерланды
|Кардифф. Стадион «Кардифф Сити». 21:45
|ТВ-трансляция на медиасервисе Oll.tv
|Прогноз Sport.ua — 1:2
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