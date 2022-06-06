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Лига наций
Уэльс
08.06.2022 21:45 - : -
Нидерланды
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Лига наций
06 июня 2022, 04:04 | Обновлено 06 июня 2022, 04:41
24
0

Уэльс – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Обидчики сборной Украины сыграют с лидером группы

06 июня 2022, 04:04 | Обновлено 06 июня 2022, 04:41
24
0
Уэльс – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 июня, в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» состоится поединок группового раунда Лиги наций УЕФА, в котором сборная Уэльса примет национальную команду Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Уэльс

 

На прошлой неделе команда Роберта Пейджа сумела оформить выход на чемпионат мира 2022, обыграв в финале плей-офф квалификации сборную Украины со счетом 1:0. Валлийцы создали гораздо меньше опасных моментов, однако сумели забить благодаря автоголу, сохранив при этом собственные ворота на замке.

В стартовом туре Лиги наций Уэльс проиграл национальной команде Польши (1:2). Очевидно, что сохранить прописку в элитном дивизионе валлийцам будет непросто в такой сильной группе, но впереди еще пять поединков. Мыслями подопечные Пейджа уже наверняка на Мундиале в Катаре, где сыграют в одном квартете с Англией, Ираном и США.

Нидерланды

 

«Оранжевые» гораздо раньше заработали заветную путевку в Катар. Волей жребия там они будут играть в одной группе с хозяевами турнира, а также командами Эквадора и Сенегала. На бумаге группа выглядит для команды Луи ван Гала вполне проходной, однако на легкую прогулку рассчитывать не стоит.

В Лиге наций сборная Нидерландов возглавляет турнирную таблицу группы A4 благодаря разгромной победе над Бельгией (4:1) в первом туре. К слову, нидерландцы являются серебряными призерами первого в истории розыгрыша Лиги наций. В сезоне 2018/2019 они сумели добраться до финала, где уступили Португалии (0:1).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Нидерланды в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.43 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Уэльс: Уорд – Дэвис, Родон, Ампаду, К. Робертс, Н. Уильямс, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Уилсон, Бэйл.

Нидерланды: Флеккен – Де Лигт, Ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Бергейс, Копмейнерс, Де Йонг, Блинд, Вегхорст, Депай.

8 июня, среда

Уэльс – Нидерланды
Кардифф. Стадион «Кардифф Сити». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе Oll.tv
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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