В среду, 8 июня, в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» состоится поединок группового раунда Лиги наций УЕФА, в котором сборная Уэльса примет национальную команду Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Уэльс

На прошлой неделе команда Роберта Пейджа сумела оформить выход на чемпионат мира 2022, обыграв в финале плей-офф квалификации сборную Украины со счетом 1:0. Валлийцы создали гораздо меньше опасных моментов, однако сумели забить благодаря автоголу, сохранив при этом собственные ворота на замке.

В стартовом туре Лиги наций Уэльс проиграл национальной команде Польши (1:2). Очевидно, что сохранить прописку в элитном дивизионе валлийцам будет непросто в такой сильной группе, но впереди еще пять поединков. Мыслями подопечные Пейджа уже наверняка на Мундиале в Катаре, где сыграют в одном квартете с Англией, Ираном и США.

Нидерланды

«Оранжевые» гораздо раньше заработали заветную путевку в Катар. Волей жребия там они будут играть в одной группе с хозяевами турнира, а также командами Эквадора и Сенегала. На бумаге группа выглядит для команды Луи ван Гала вполне проходной, однако на легкую прогулку рассчитывать не стоит.

В Лиге наций сборная Нидерландов возглавляет турнирную таблицу группы A4 благодаря разгромной победе над Бельгией (4:1) в первом туре. К слову, нидерландцы являются серебряными призерами первого в истории розыгрыша Лиги наций. В сезоне 2018/2019 они сумели добраться до финала, где уступили Португалии (0:1).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Нидерланды в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.43 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Уэльс: Уорд – Дэвис, Родон, Ампаду, К. Робертс, Н. Уильямс, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Уилсон, Бэйл.

Нидерланды: Флеккен – Де Лигт, Ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Бергейс, Копмейнерс, Де Йонг, Блинд, Вегхорст, Депай.

8 июня, среда