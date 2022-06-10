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  4. Швейцария – Испания – 0:1. Кантоны без очков. Видео гола и обзор матча
Лига наций
Швейцария
09.06.2022, FT 0 : 1
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
10 июня 2022, 00:59 |
90
0

Швейцария – Испания – 0:1. Кантоны без очков. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

10 июня 2022, 00:59 |
90
0
Швейцария – Испания – 0:1. Кантоны без очков. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Испания минимально выиграла на выезде Швейцарию в 3-м туре Лиги наций.

Единственный гол забил Пабло Сарабия на 13-й минуте.

Ситуация в группе A2 после третьего тура: Португалия (7), Испания (5), Чехия (4), Швейцария (0).

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций, который состоялся 9 июня.

Швейцария – Испания – 0:1. Кантоны без очков. Видео гола и обзор матча

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Испания).
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Источник Sport.ua
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