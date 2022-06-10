Лига наций10 июня 2022, 00:59 |
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Швейцария – Испания – 0:1. Кантоны без очков. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
10 июня 2022, 00:59 |
90
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Испания минимально выиграла на выезде Швейцарию в 3-м туре Лиги наций.
Единственный гол забил Пабло Сарабия на 13-й минуте.
Ситуация в группе A2 после третьего тура: Португалия (7), Испания (5), Чехия (4), Швейцария (0).
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций, который состоялся 9 июня.
Швейцария – Испания – 0:1. Кантоны без очков. Видео гола и обзор матча
События матча
13’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Испания).
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