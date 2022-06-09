Лига наций. Португалия обыграла Чехию, минимальная победа Испании

В Лиге наций состоялся третий тур в группе A2. Сборная Португалии обыграла Чехию со счетом 2:0 и продолжает лидировать в квартете.

В другой встрече Испания одолела Швейцарию 1:0.

Лига наций. Группа A2

Португалия - Чехия 2:0

Голы: Канселу, 33, Гедеш, 38

Португалия: Коста, Канселу, Пепе, Перейра, Геррейру, Бернарду (Витинья, 68), Невеш (Моутиньо, 88), Карвальо (Фернандеш, 68), Гедеш (Паулинья, 88), Жота (Леао, 80), Роналду

Чехия: Станек, Куфал, Зима, Брабец, Матею (Крал, 80), Гавел (Ямелка, 46), Садилек, Соучек, Лингр (Пешек, 46), Глозек (Виканов, 73), Кухта (Юречка, 46)



Швейцария - Испания 0:1

Гол: Сарабия, 13

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи (Фрай, 79), Комерт, Родригес (Соу, 89), Айбишер (Окафор, 64), Фройлер, Джака, Шакири (Сеферович, 80), Цубер (Стеффен, 63), Эмболо

Испания: Симон, Аспиликуэта, Д. Льоренте, П.Торрес, Альба, Бускетс, М.Льоренте (Солер, 80), Гавира (Коке, 73), Сарабия (Ольмо, 62), Ф.Торрес, Мората (Асенсио, 73)

1. Португалия - 7

2. Испания - 5

3. Чехия - 4

4. Швейцария - 0