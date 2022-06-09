В четверг, 9 июня, в Женеве на арене «Стад де Женев» состоится матч 3-го тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 2 Лиги А, в котором сборная Швейцарии примет команду Испании. Стартовый свисток 36-летнего арбитра из Нидерландов Сердара Гезюбююка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Швейцария

Команда Владимира Петковича еще не смогла одержать хотя бы одну победу в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА. Стартовала она с гостевого минимального поражения со счетом 1:2 от Чехии.

Затем альпийцев ждала более серьезное разочарование на поле Португалии. Визит в Лиссабон обернулся для швейцарцев крупными неприятностями – поражением 0:4. Таким образом, в настоящий момент команда Швейцарии замыкает таблицу группы 2 Дивизиона А турнира, не имея в активе турнирных баллов.

В предстоящей игре не на руку игрокам сборной Швейцарии будет не только их незавидное турнирное положение, а и история взаимоотношений их дружины с испанцами. В двух ранее сыгранных очных матчах они один раз довольствовались ничьей, а один проиграли.

Испания

Подопечные Луиса Энрике, как и их сегодняшние оппоненты, в Лиге наций -2022/2023 пока обходятся без побед. На почин они на своем поле сыграли вничью 1:1 с португальцами. А затем у испанцам состоялась ничья с Чехией на ее поле – 2:2.

Исходя из этого, фурия роха в настоящий момент располагается на третьей позиции в своем квартете, имея в активе 2 очка. В два раза больше баллов у сборных Португалии и Чехии, которые захватили промежуточное лидерство в группе.

Ориентировочные составы

Швейцария: Зоммер – Видмер, Кюмарт, Фрай, Родригес, Фройлер, Джака, Штеффен, Шакири, Окафор, Эмболо.

Испания: Симон – Аспиликуэта, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Альба, Льоренте, Бускетс, Гави, Асенсио, Ферран Торрес, Мората.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой перевес в классе и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.90 по линии Parimatch.

9 июня, четверг