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Лига наций
Португалия
10 0 : 0
Чехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
09 июня 2022, 21:40 |
634
0

Швейцария – Испания, Португалия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 9 июня проходят матчи второго тура Лиги наций

09 июня 2022, 21:40 |
634
0
Швейцария – Испания, Португалия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июня проходят матчи третьего тура Лиги наций.

Вечером идут два поединка в Лиге A: Швейцария – Испания, Португалия – Чехия.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

  • 21:45. Португалия – Чехия [Футбол 1]
  • 21:45. Швейцария – Испания [Футбол 2]

Лига наций B

  • 21:45. Норвегия – Словения
  • 21:45. Швеция – Сербия

Лига наций C

  • 21:45. Гибралтар – Болгария
  • 21:45. Греция – Кипр
  • 21:45. Косово – Северная Ирландия
  • 21:45. Северная Македония – Грузия

Лига наций D

  • 21:45. Мальта – Эстония
📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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