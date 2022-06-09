Лига наций
10’ 0 : 0
Лига наций09 июня 2022, 21:40 |
634
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Швейцария – Испания, Португалия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 9 июня проходят матчи второго тура Лиги наций
09 июня 2022, 21:40 |
634
0
9 июня проходят матчи третьего тура Лиги наций.
Вечером идут два поединка в Лиге A: Швейцария – Испания, Португалия – Чехия.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига наций A
- 21:45. Португалия – Чехия [Футбол 1]
- 21:45. Швейцария – Испания [Футбол 2]
Лига наций B
- 21:45. Норвегия – Словения
- 21:45. Швеция – Сербия
Лига наций C
- 21:45. Гибралтар – Болгария
- 21:45. Греция – Кипр
- 21:45. Косово – Северная Ирландия
- 21:45. Северная Македония – Грузия
Лига наций D
- 21:45. Мальта – Эстония
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