Лига наций
09.06.2022, FT 2 : 0
Лига наций10 июня 2022, 00:30 | Обновлено 10 июня 2022, 01:08
111
0
Португалия – Чехия – 2:0. Команда Роналду лидирует. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
10 июня 2022, 00:30 | Обновлено 10 июня 2022, 01:08
111
0
Португалия победила Чехию в 3-м туре Лиги наций.
Голы забили: Жоау Канселу (33 мин), Гонсалу Гедеш (38 мин).
Ситуация в группе A2 после третьего тура: Португалия (7), Испания (5), Чехия (4), Швейцария (0).
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций, который состоялся 9 июня.
Португалия – Чехия – 2:0. Команда Роналду лидирует. Видео голов и обзор
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гуэдеш (Португалия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Португалия).
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