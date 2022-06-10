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  4. Португалия – Чехия – 2:0. Команда Роналду лидирует. Видео голов и обзор
Лига наций
Португалия
09.06.2022, FT 2 : 0
Чехия
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Лига наций
10 июня 2022, 00:30 | Обновлено 10 июня 2022, 01:08
111
0

Португалия – Чехия – 2:0. Команда Роналду лидирует. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

10 июня 2022, 00:30 | Обновлено 10 июня 2022, 01:08
111
0
Португалия – Чехия – 2:0. Команда Роналду лидирует. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Португалия победила Чехию в 3-м туре Лиги наций. 

Голы забили: Жоау Канселу (33 мин), Гонсалу Гедеш (38 мин).

Ситуация в группе A2 после третьего тура: Португалия (7), Испания (5), Чехия (4), Швейцария (0).

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций, который состоялся 9 июня.

Португалия – Чехия – 2:0. Команда Роналду лидирует. Видео голов и обзор

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гуэдеш (Португалия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Португалия).
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Источник Sport.ua
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