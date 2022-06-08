Португалия - Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Битва за лидерство в группе A2
Для сборной Португалии нынешний год складывается позитивно. Команда гарантировала себе выход на чемпионат мира, а в первых двух турах Лиги наций сыграла вничью с Испанией и разгромила Швейцарию со счетом 4:0. Криштиану Роналду продолжает забивать и увеличивать отрыв в списке лучших бомбардиров в истории сборных. После дубля в ворота Швейцарии у форварда уже 117 голов.
Не исключено, что Роналду все же получит небольшой отдых и не выйдет в основе на матч с Чехией. Кроме того, игру, скорее всего, пропустит опытнейший защитник Пепе.
Что касается Чехии, то команда, в отличие от соперника, пока что имеет не такой позитивный год. В марте чехи проиграли свой полуфинал в битве за выход на чемпионат мира.
А вот Лигу наций сборная начала достаточно успешно. Сперва была обыграна Швейцария, а затем в битве с Испанией сборная Чехии выигрывала 2:1, но пропустила в компенсированное время.
Плюс в этой встрече чехи потеряли сразу двух основных игроков: травмы получили Ярослав Зелены и Якуб Янкто.
Несмотря на солидную форму сборной Чехии, Португалия, которая за все время выступлений в Лиге наций проиграла только один матч, остается фаворитом.
Нашей ставкой будет победа Португалии по линии Parimatch с коэффициентом 1.44.
9 июня, четверг
|Португалия - Чехия
|Старт в 21:45
|Прямая ТВ-трансляция – телеканал Футбол 1
|Арбитр: Матей Юг (Словения)
|Прогноз Sport.ua – 2:0
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