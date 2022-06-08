Для сборной Португалии нынешний год складывается позитивно. Команда гарантировала себе выход на чемпионат мира, а в первых двух турах Лиги наций сыграла вничью с Испанией и разгромила Швейцарию со счетом 4:0. Криштиану Роналду продолжает забивать и увеличивать отрыв в списке лучших бомбардиров в истории сборных. После дубля в ворота Швейцарии у форварда уже 117 голов.

Не исключено, что Роналду все же получит небольшой отдых и не выйдет в основе на матч с Чехией. Кроме того, игру, скорее всего, пропустит опытнейший защитник Пепе.

Что касается Чехии, то команда, в отличие от соперника, пока что имеет не такой позитивный год. В марте чехи проиграли свой полуфинал в битве за выход на чемпионат мира.

А вот Лигу наций сборная начала достаточно успешно. Сперва была обыграна Швейцария, а затем в битве с Испанией сборная Чехии выигрывала 2:1, но пропустила в компенсированное время.

Плюс в этой встрече чехи потеряли сразу двух основных игроков: травмы получили Ярослав Зелены и Якуб Янкто.

Несмотря на солидную форму сборной Чехии, Португалия, которая за все время выступлений в Лиге наций проиграла только один матч, остается фаворитом.

Нашей ставкой будет победа Португалии по линии Parimatch с коэффициентом 1.44.

9 июня, четверг