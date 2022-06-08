Без шансов. Надежда Киченок уступила в парном разряде турнира в Ноттингеме

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с Ариной Родионовой вылетела на этапе 1/8 парного разряда турнира в Ноттингеме.

Киченок и Родионова уступили дуэту Каролин Доулхайд/Моника Никулеску в двух сетах - 6:1, 6:1.