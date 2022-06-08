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  4. Без шансов. Надежда Киченок уступила в парном разряде турнира в Ноттингеме
WTA
08 июня 2022, 20:13 |
35
0

Без шансов. Надежда Киченок уступила в парном разряде турнира в Ноттингеме

Киченок играла в паре с Родионовой

08 июня 2022, 20:13 |
35
0
Без шансов. Надежда Киченок уступила в парном разряде турнира в Ноттингеме
btu.org.ua

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с Ариной Родионовой вылетела на этапе 1/8 парного разряда турнира в Ноттингеме.

Киченок и Родионова уступили дуэту Каролин Доулхайд/Моника Никулеску в двух сетах - 6:1, 6:1.

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Источник Sport.ua
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