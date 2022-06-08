WTA08 июня 2022, 20:13 |
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Без шансов. Надежда Киченок уступила в парном разряде турнира в Ноттингеме
Киченок играла в паре с Родионовой
08 июня 2022, 20:13 |
35
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Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с Ариной Родионовой вылетела на этапе 1/8 парного разряда турнира в Ноттингеме.
Киченок и Родионова уступили дуэту Каролин Доулхайд/Моника Никулеску в двух сетах - 6:1, 6:1.
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