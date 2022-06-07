5 июня состоялся матч второго тура Лиги наций.

Испания с трудом на последних минутах игры вырвала ничью в гостевой игре против Чехии (2:2).

Лига наций A

2-й тур, 5 июня

21:45. Чехия – Испания – 2:2

Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 – Гави, 45+3, Иньиго Мартинес, 90.