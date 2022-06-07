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  4. Чехия – Испания – 2:2. Спасение на 90-й минуте. Видео голов и обзор матча
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Чехия
05.06.2022, FT 2 : 2
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Лига наций
07 июня 2022, 08:29 | Обновлено 07 июня 2022, 08:31
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Чехия – Испания – 2:2. Спасение на 90-й минуте. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

07 июня 2022, 08:29 | Обновлено 07 июня 2022, 08:31
390
0
Чехия – Испания – 2:2. Спасение на 90-й минуте. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня состоялся матч второго тура Лиги наций.

Испания с трудом на последних минутах игры вырвала ничью в гостевой игре против Чехии (2:2).

Лига наций A

2-й тур, 5 июня

21:45. Чехия – Испания – 2:2

Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 – Гави, 45+3, Иньиго Мартинес, 90.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Чехия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Испания).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Пешек (Чехия).
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Источник Sport.ua
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