Лига наций07 июня 2022, 08:29 | Обновлено 07 июня 2022, 08:31
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Чехия – Испания – 2:2. Спасение на 90-й минуте. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
07 июня 2022, 08:29 | Обновлено 07 июня 2022, 08:31
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5 июня состоялся матч второго тура Лиги наций.
Испания с трудом на последних минутах игры вырвала ничью в гостевой игре против Чехии (2:2).
Лига наций A
2-й тур, 5 июня
21:45. Чехия – Испания – 2:2
Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 – Гави, 45+3, Иньиго Мартинес, 90.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Чехия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Испания).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Пешек (Чехия).
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