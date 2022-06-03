Чехия – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Гости – явные фавориты
В воскресенье, 5 июня, на стадионе «Эден» в Праге состоится матч 2-го туру Лиги А Лиги наций в группе 2 между сборными Чехии и Испании. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Чехия
Чехи стартовали в нынешнем розыгрыше Лиги наций с неожиданной победы над Швейцарией. Теперь подопечные Ярослава Шилгавы лидируют в турнирной таблице своей группе. Безусловно, чешская команда вряд ли будет претендовать на победу в группе и сделает главной задачей сохранение прописки в Лиги А.
Чехия не смогла пробиться на ЧМ-2022. Национальная команда вышла в стыковые матчи, однако в них сразу же уступила Швеции, которая в итоге потом проиграла Польше. В группе отбора на чемпионат мира соперниками чехов были Бельгия, Уэльс, Эстония и Беларусь. Чешская дружина набрала 14 очков и стала третьей в турнирной таблице.
Испания
«Фурия Роха» не смогла добыть победу в матче первого тура. Испанцы дома принимали португальцев и сыграли с ними вничью. Именно подопечные Луиса Энрике являются главными претендентами на то, чтобы занять первое место в группе и побороться за титул Лиги наций. В прошлом розыгрыше турнира сборная Испании дошла до финала, где в итальянском Милане уступили команде Франции.
Что касается чемпионата мира, то испанская команда вышла туда без особых проблем, заняв первое место в группе со Швецией, Грецией, Грузией и Косово. На Мундиале в Катаре испанцы также могут выстрелить и побороться за самые высокие места.
Последний раз главная команда Испании собиралась вместе в марте, когда провела товарищеские матчи против Албании и Исландии. В обеих встречах испанцы добыли победу.
История встреч
Соперники провели между собой только пять матчей. Четыре раза побеждала Испания и еще один раз была зафиксирована ничья. По сумме матчей результат 6:1 в пользу испанцев.
В последний раз команды встречались в 2016 году в рамках чемпионата Европы. Тогда гол Жерара Пике принес победу испанской команде.
Ориентировочные составы
Чехия: Вацлик, Зима, Брабец, Крейчи, Цоуфал, Садилек, Соучек, Зелены, Юречка, Янкто, Кухта.
Испания: Симон, Аспиликуэта, Альба, Льоренте, Торрес, Бускетс, Солер, Гави, Ольмо, Сарабия, Мората.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.73 по линии Parimatch.
5 июня, воскресенье
|Чехия - Испания
|Прага. «Эден». 21:45
|ТВ-трансляция - Футбол 1
|Прогноз Sport.ua – 1:2
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