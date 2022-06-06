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  4. Вторая ракетка мира завершила сотрудничество с российским тренером
WTA
06 июня 2022, 15:14 | Обновлено 06 июня 2022, 15:38
881
0

Вторая ракетка мира завершила сотрудничество с российским тренером

Дмитрия Турсунова не пускают во многие страны

06 июня 2022, 15:14 | Обновлено 06 июня 2022, 15:38
881
0
Вторая ракетка мира завершила сотрудничество с российским тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

Новоиспеченная вторая ракетка мира Анетт Контавейт завершила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

«Причина в том, что из-за того, что у него российский паспорт, ему сейчас очень сложно получить визы и он не может приехать со мной на многие турниры. Я до сих пор чувствую, что мне необходим тренер, который может меня постоянно сопровождать и у которого не возникает столько проблем с получением виз», – заявила эстонская теннисистка.

Теннисистка также объяснила спад в своей игре неуверенностью в том, сможет ли ее наставник поехать с ней на следующие турниры.

Под руководством Турсунова Анетт выиграла пять турниров WTA и дебютировала в первой десятке мирового рейтинга.

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Источник Большой теннис Украины
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