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  4. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уэльс оказался мастеровитее и удачливее»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 15:19 |
572
1

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уэльс оказался мастеровитее и удачливее»

Футбольный агент – о поражении сборной Украины

06 июня 2022, 15:19 |
572
1
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уэльс оказался мастеровитее и удачливее»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Сложный и непредсказуемый матч. Надо отдать должное сопернику. Островитяне играли первый тайм в очень интенсивный футбол. Наши к сожалению не справлялись. Получился самострел... Назовем это случайностью.

К нашим ребятам в желании и самоотдаче претензий нет. Моменты создавали, но вот в реализации ноль. Уэльс оказался мастеровитее и удачливее. Наверное могли и не проиграть. Но футбол есть футбол. Фарт никто не отменял. Поздравляю команду Уэльса», - написал Заховайло.

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Вячеслав Заховайло сборная Украины по футболу Александр Петраков сборная Уэльса по футболу ЧМ-2022 по футболу Уэльс - Украина
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Комментарии 1
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Что за бред! Каой там мастеровитей, два удара по воротам Украины за весь матч! Просто судьбу матча решили два клоуна Ярмоленко и судья! Ну и не в последнюю очередь  поздние замены от Петракова, который вместо Ярмоленко заменил Цыганкова. Когда уде до нашего тренера дойдет, что Ярмоленко игрок на один тайм, а Яремчук просто не успевает за командами которые играют в быструю оборону. Эти двое должны выходить или на один тайм, а лучше на замену.
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