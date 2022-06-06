Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уэльс оказался мастеровитее и удачливее»

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Сложный и непредсказуемый матч. Надо отдать должное сопернику. Островитяне играли первый тайм в очень интенсивный футбол. Наши к сожалению не справлялись. Получился самострел... Назовем это случайностью.

К нашим ребятам в желании и самоотдаче претензий нет. Моменты создавали, но вот в реализации ноль. Уэльс оказался мастеровитее и удачливее. Наверное могли и не проиграть. Но футбол есть футбол. Фарт никто не отменял. Поздравляю команду Уэльса», - написал Заховайло.