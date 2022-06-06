Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
Чемпионат мира
06 июня 2022, 12:35 | Обновлено 06 июня 2022, 15:59
3775
9

Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже

Реакция Валерия Василенко на поражение сборной Украины в Уэльсе

06 июня 2022, 12:35 | Обновлено 06 июня 2022, 15:59
3775
9
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Уэйн Хеннесси

Если быть до конца объективным и справедливым, то в поражении сборной Украины на «Кардифф Сити Стэдиум» нет ровным счетом ничего хорошего и позитивного. Хоть некоторые голоса и говорят об обратном. Какими бы ни были обстановка, конъюнктура и погода, поражения – всегда сирота. И слезы Караваева, Ярмоленко, Яремчука, да хоть мои тоже, его вряд ли исправят. Задачу ведь не решили. А вот Уэльс эту задачу, которая была одна на двоих, решил. Забрал. И ведь не скажешь, что несправедливо. Справедливо, че уж там. Особенно, если исходить из сентенции, что победителей не судят.

Однако, окромя сухого остатка, все же хочется сказать и следующее. Углубиться, с вашего позволения, не в футбольную реальность, а в самую что ни на есть настоящую. Ту, которая не в Кардиффе или УЕФА, а которая в Украине.

Сто процентов уверен, что, если бы аналогичное поражение случилось в мирное время, мы бы своих футболистов стерли в порошок. Сейчас это делать, как минимум, не нужно. Нельзя. Потому что негативные моменты, эмоции и действия нужно проецировать на чужих, а не на своих. Украина переживет – да уже пережила – поражение на футбольном поле от Уэльса. Украина не переживет поражение на военном поле от россии. Украина должна победить рашизм. И лишь в таком случае и у нашего футбола будет вторая попытка, второй шанс. Свой односолодовый «Хеннесси» мы еще откупорим за футбольные победы. Однозначно.

А сейчас, все же, позволю себе посыпать солью на раны – проанализировать главные причины нашего поражения в Кардиффе. Не для того, чтобы лишний раз пнуть лежащего, а дабы сделать уже в ближайшем будущем правильные выводы.

Победный состав все-таки меняют

Практически ни у кого не было сомнений, что Петраков выставит тот же стартовый состав, который выходил в Глазго на игру против Шотландии. Ну, как его было не выставить, ведь парни действительно сыграли мощно и вдохновенно. Наверное, девять из десяти тренеров на месте наставника «сине-желтых» сделали бы то же самое, что и он.

Однако уже по истечению игрового времени мы можем констатировать, что дублирование состава, все же, оказалось ошибкой. Некоторые футболисты (не будем тыкать пальцами) просто не попадали в «ноты». Да, это не их вина, а скорее беда. Но факт от этого не перестает быть фактом.

Getty Images/Global Images Ukraine

Не хватило, прежде всего, эмоционального заряда. В данном случае прошу не путать с мотивацией. Как раз мотивации у футболистов было предостаточно. Ну, иначе и быть не могло. Но, на мой взгляд, практически весь тот адреналин, который «бил ключом» в первой игре плей-офф, во второй лишь эпизодически показывал признаки жизни.

Одним словом, подспорья для куража в этот раз фактически не было.

Не забываем и о «неадекватной» физической готовности наших футболистов

Этот нюанс тоже обязательно нужно учитывать. Как бы то ни было, но сборная Уэльса была изначально в лучших условиях, нежели сборная Украины. Опять-таки, это не проблема команды Пейджа. Это, скорее, констатация факта. Мне кажется, что главная игра, на которую настраивал наш тренерский штаб своих подопечных – против Шотландии. И это правильно, в общем-то, ведь в случае поражения в том матче просто не было бы игры в Кардиффе.

Но получилось так, что, полностью выложившись в Глазго, бросив в бой все свои главные козыри, тогда как Пейдж выставил фактически дубль в игре Лиги наций в Польше, на второй поединок у нашей команды просто не хватило сил. Ни физических, ни морально-волевых.

Пенальти на Ярмоленко был

Getty Images/Global Images Ukraine

Эпизод на 40-й минуте игры, когда Аллен въехал ногой в ногу Ярмоленко, лично для меня однозначный. Я предполагаю, что полузащитник Уэльса в том эпизоде уже не успевал «спрятать» или убрать ногу: он «катился» на фол по инерции. Но с точки зрения футбольного закона – какая разница? Посему мне не понятно, чем руководствовался судья Лаос, не взяв на себя смелость (хотя в отсутствии оной его как раз и сложно обвинять) указать на «точку». Честно говоря, не хочется верить в заговор – дескать, Украина на Мундиале-2022 априори была нежелательным гостем…

Уэльс создал намного меньше, но на порядок качественнее

Ни в коем случае нельзя недооценивать победу наших соперников. Да, «красные драконы» особо ничем не удивили. И поставь Лаос тот пенальти, все могло быть иначе. Однако меньше всего хочется в данном случае «валить» на арбитра. Потому что сопернику тоже нужно отдать должное. Да и мы ведь тоже особо ничем не удивили.

Мы забили сами себе – но все равно нужно похвалить и Бэйла за его хорошее исполнение штрафного удара. Момент с ударом Джонсона в штангу, сумасшедший промах Рэмзи с убойной дистанции и не менее сумасшедший сэйв Бущана после удара Бэйла: такого качества моментов у нас просто не было. К сожалению.

И вряд ли бы Хеннесси в итоге оказался «неоткупоренным», если бы Довбик головой пробил чуть дальше в угол…

Вышедшие на замену игроки не усилили игру

Тут вот какое дело. Выход на поле Шапаренко, Довбика и Мудрика был предопределен. Мне кажется, эти молодые игроки появились бы в игре при любом раскладе. Но в данном случае их выход не сработал. На мой взгляд, не сработал по той причине, что эти трое (особенно два последних) – прекрасная опция для игры в контратаках. Но суть в том, что наша команда играла в позиционный футбол, а на «контрах», как раз, играли хозяева.

Getty Images/Global Images Ukraine

Проще говоря, у Мудрика с его реактивной скоростью просто не было возможности проявить свои лучшие качества. Не было пространства. Он и сотоварищи просто вяз в плотном «частоколе» обороны.

Нужно ли после поражения убирать Петракова?

Нет, не нужно. Это мое личное мнение. Вполне возможно, что нынешний тренер сборной Украины не слывет особым новатором или изощренным тактиком. Как, например, его предшественник. Или как его возможный сменщик. Но, тем не менее, считаю, что Александр Петраков сейчас на своем месте. В сложившихся условиях – повторюсь: именно в сложившихся условиях – он сделал все, что мог. И что можно было. Очевидных тренерских просчетов в двух поединках плей-офф не было. К тому же, не нужно забывать, с какой именно «жопы», уж извините, Петраков втащил сборную в этот самый стыковой раунд.

Getty Images/Global Images Ukraine

Мне кажется, что 64-летний Петраков усовершенствуется, как тренер, вместе со своими подопечными. Его команда играет сейчас в интересный, зрелищный и современный футбол. Да, есть нюансы, но нюансы есть всегда. И во всех. Дайте ему возможность закончить начатое.

По теме:
Форвард сборной Уэльса: «Не передать словами, что творилось в раздевалке»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уэльс оказался мастеровитее и удачливее»
Джо АЛЛЕН: «Наши амбиции не ограничиваются одним случайным победным ударом»
статьи эксклюзив сборная Украины по футболу Уэльс - Украина сборная Уэльса по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Футбол | 05 июня 2022, 20:56 167
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ

Все решил автогол

ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
Футбол | 05 июня 2022, 20:10 17
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти

Украина проигрывает Уэльсу после первого тайма решающего матча

ВСУ под Попасной ликвидировали российского генерала Кутузова
Война | 06.06.2022, 07:13
ВСУ под Попасной ликвидировали российского генерала Кутузова
ВСУ под Попасной ликвидировали российского генерала Кутузова
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Футбол | 05.06.2022, 18:30
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
ОФИЦИАЛЬНО. Бабич покинул Кривбасс
Футбол | 06.06.2022, 11:32
ОФИЦИАЛЬНО. Бабич покинул Кривбасс
ОФИЦИАЛЬНО. Бабич покинул Кривбасс
Новини партнерів
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
narytnyk
Начнем с того что подготовка к стыковим матчам была ужасной: большинство игроков не играло с осени а Петраков организовал аж 3 товарищеских матча перед стыковыми матчами, откуда взятса форме у футболистов? Замены полностю неверны и запоздали-меняет лутшего игрока матча в нашей сборной по оценкам всех зарубежных изданий Малиновского у которого хороший дальний удар и оставляет на весь матч Караваева и Ярмоленко которому разве костылей в конце матча не хватало, замены надо не в конце матча делать а к 60 минуте так как игрокам надо время адаптироватса а за 10 минут особо не покажеш, Мудрик и Довбык напрягли Уельс за ето время но дай им 30 мин то думаю додавили бы, игроки делали все что могли но организацыя, подготовка и тактика на самом низком уровне
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
TimurKhAI
"... не нужно забывать, с какой именно "ж0пы", уж извините, Петраков втащил сборную в этот самый стыковой раунд... "
-----
Да не были мы ни в какой ж*пе. На момент прихода Петракова мы сыграли лишь 1 матч из 4 против прямых конкурентов, и даже его не проиграли, так что шансы оставались вполне рабочими. Да, надежды выиграть группу быстро испарились, но ситуация в борьбе за 2-е место была вовсе не критической.
Ответить
0
Михаил Степанов
Не полюбляю я ці розбори польотів після матчу. Зараз кожен розумний поради давати, але стосовно непризначення пенальті важко не погодитись. І це просто скотство! Коли я дізнався що арбітр буде іспанський, якось не по собі стало. Хоча, звісно, рішення приймала бригада VAR, але всі вони одна банда
Ответить
0
Chystyi_stavok
Можна було би ризикнути випустити на поле Піхальонка, а не Сидорчука. Чувак би точно каші не зіпсував + з поставленим ударом. Але, що ж, поїзд в Катар поїде вже без нас нажаль.
Ответить
0
Nordenus
При Шеве было все тоже самое. Держат мяч, создают кучу моментов, а забивать так и не научились... Так что Петракова нет смысла убирать, другой тренер ничем не поможет. Надеюсь Мудрик с Довбиком будут уже наконец то в основе, может эти двое хоть не будут такие деревянные как некоторые в составе..
Ответить
-1
Андрей Сиденко
Якби не було війни у них було б право на поразку але в даних обставинах потрібно було перемагати ЗА БУДЬ ЯКУ ціну а воно - обісралися
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
05.06.2022, 12:11 2
Бокс
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
05.06.2022, 16:15 14
Футбол
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
05.06.2022, 07:30 20
Бокс
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
04.06.2022, 23:50
Футбол
Сборная Украины снова выиграла у Дании в матче Золотой Евролиги
Сборная Украины снова выиграла у Дании в матче Золотой Евролиги
04.06.2022, 21:30 1
Волейбол
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
05.06.2022, 07:40 3
Бокс
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
05.06.2022, 17:35 7
Футбол
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
05.06.2022, 22:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем