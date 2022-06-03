Луис ЭНРИКЕ: «Испания могла легко проиграть Португалии»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике раскрыл причины ничейного результата в первом туре Лиги наций с Португалией.

«Мы не на тренировке, у нас не было разнообразия во взаимодействии между игроками. Испания могла легко проиграть, сложно снизить давление на игроком во время игры. Игра с Португалией очень похожа на предыдущую, так как мы имели шансы ее выиграть. По итогу мы сыграли вничью, но могли вообще остаться без очков. Гол был забит из-за ошибки при вбрасывании в атаке», - сказал Энрике.

Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) и завершилась со счетом 1:1.