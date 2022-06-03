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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Испания могла легко проиграть Португалии»
Лига наций
03 июня 2022, 08:59 |
54
1

Луис ЭНРИКЕ: «Испания могла легко проиграть Португалии»

Наставник испанцев высказался о матче с португальцами

03 июня 2022, 08:59 |
54
1
Луис ЭНРИКЕ: «Испания могла легко проиграть Португалии»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике раскрыл причины ничейного результата в первом туре Лиги наций с Португалией.

«Мы не на тренировке, у нас не было разнообразия во взаимодействии между игроками. Испания могла легко проиграть, сложно снизить давление на игроком во время игры. Игра с Португалией очень похожа на предыдущую, так как мы имели шансы ее выиграть. По итогу мы сыграли вничью, но могли вообще остаться без очков. Гол был забит из-за ошибки при вбрасывании в атаке», - сказал Энрике.

Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) и завершилась со счетом 1:1.

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Источник Marca
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Vrfg Kigr
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол ki ng-ba ll.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
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