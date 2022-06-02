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Лига наций
Испания
02.06.2022 21:45 - : -
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
02 июня 2022, 18:51 | Обновлено 02 июня 2022, 18:55
230
0

Испания – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июня в 21:45 поединок 1-го туру Лиги наций

02 июня 2022, 18:51 | Обновлено 02 июня 2022, 18:55
230
0
Испания – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 июня, состоится матч 1-го тура Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Испании и Португалии.

Поединок состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Испания – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 1.

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Источник Sport.ua
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