В четверг, 2 июня, состоится матч 1-го тура Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Испании и Португалии.

Поединок состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Испания – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 1.