Испания – Португалия – 1:1. Похожие мячи. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций
В четверг, 2 июня, состоялся матч 1-го тура Лиги наций, в котором встречались национальные сборные Испании и Португалии.
Команды играли в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Встреча завершилась вничью – 1:1 В первом тайме Альваро Мората открыл счет для хозяев поля, а ближе к концу игры Рикарду Орта уравнял ситуацию.
Форвард Криштиану Роналду вышел на замену у португальцев на 62-й минуте.
Лига наций A2. 1-й тур
Испания – Португалия – 1:1
Голы: Мората, 25 – Рикарду Орта, 82.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Выдали почти максимум. Но против Уэльса нужно еще лучше
2 июня в 21:45 в Севилье состоится матч 1-го тура Лиги наций