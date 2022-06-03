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Лига наций
Испания
02.06.2022, FT 1 : 1
Португалия
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Лига наций
03 июня 2022, 00:26 | Обновлено 03 июня 2022, 00:39
93
0

Испания – Португалия – 1:1. Похожие мячи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

03 июня 2022, 00:26 | Обновлено 03 июня 2022, 00:39
93
0
Испания – Португалия – 1:1. Похожие мячи. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 июня, состоялся матч 1-го тура Лиги наций, в котором встречались национальные сборные Испании и Португалии.

Команды играли в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Встреча завершилась вничью – 1:1 В первом тайме Альваро Мората открыл счет для хозяев поля, а ближе к концу игры Рикарду Орта уравнял ситуацию.

Форвард Криштиану Роналду вышел на замену у португальцев на 62-й минуте.

Лига наций A2. 1-й тур

Испания – Португалия – 1:1

Голы: Мората, 25 – Рикарду Орта, 82.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Португалия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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Источник Sport.ua
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