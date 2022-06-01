В четверг, 2 июня, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором сборная Испании примет национальную команду Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Испания

В прошлом сезоне Лиги наций команда Луиса Энрике была близка к тому, чтобы выиграть трофей. На групповом раунде «Красная фурия» проиграла лишь один матч – сборной Украины (0:1), но это не помешало ей занять первое место и выйти в плей-офф, оставив за спиной Германию и Швейцарию.

В полуфинале турнира испанцы сумели выиграть у действующих чемпионов Европы – Италии (2:1), однако в финальном поединке не прошли испытание чемпионами мира 2018 года, проиграв Франции (1:2). Впрочем, в первую очередь Испания нацелена на Мундиаль в Катаре, который стартует в ноябре.

Португалия

Команда Фернанду Сантуша является первым в истории победителем Лиги наций. Криштиану Роналду и компания выиграли турнир в сезоне 2018/2019, тем самым доказав, что победа на Евро-2016 не была удачным стечением обстоятельств. Однако защитить чемпионские титулы португальцам не удалось.

В прошлом сезоне Лиги наций Португалия заняла второе место в своей группе, отстав на три очка как раз от Франции, выигравшей впоследствии турнир. Роковым оказалось домашнее поражение французам (0:1), которое стало для подопечных Сантуша единственным в том розыгрыше.

Ориентировочные составы

Испания: Симон – Аспиликуэта, Мартинес, Альба, Карвахаль, Коке, Бускетс, Алькантара, Родри, Торрес, Мората.

Португалия: Патрисиу – Мендеш, Пепе, Канселу, Геррейру, Моутиньо, Карвалью, Б.Силва, Роналду, Жота, А.Силва.

2 июня, четверг