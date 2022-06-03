Лига наций03 июня 2022, 00:50 | Обновлено 03 июня 2022, 00:56
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Чехия – Швейцария – 2:1. Курьезный автогол! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций
03 июня 2022, 00:50 | Обновлено 03 июня 2022, 00:56
46
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В четверг, 2 июня, в Праге состоялся матч 1-го тура Лиги наций, в котором встречались национальные сборные Чехии и Швейцарии (2:1).
Судьбу матча в пользу хозяев поля решил курьезный автогол на 58-й минуте игры.
Лига наций A2. 1-й тур
Чехия – Швейцария – 2:1
Голы: Кухта, 11, Соу, 58 (автогол) – Окафор, 44.
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Чехия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Швейцария).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Чехия).
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