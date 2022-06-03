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02.06.2022, FT 2 : 1
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Лига наций
03 июня 2022, 00:50 | Обновлено 03 июня 2022, 00:56
46
0

Чехия – Швейцария – 2:1. Курьезный автогол! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

03 июня 2022, 00:50 | Обновлено 03 июня 2022, 00:56
46
0
Чехия – Швейцария – 2:1. Курьезный автогол! Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 июня, в Праге состоялся матч 1-го тура Лиги наций, в котором встречались национальные сборные Чехии и Швейцарии (2:1).

Судьбу матча в пользу хозяев поля решил курьезный автогол на 58-й минуте игры.

Лига наций A2. 1-й тур

Чехия – Швейцария – 2:1

Голы: Кухта, 11, Соу, 58 (автогол) – Окафор, 44.

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Чехия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Швейцария).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Чехия).
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Источник Sport.ua
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