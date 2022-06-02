Лига наций02 июня 2022, 21:35 | Обновлено 02 июня 2022, 21:47
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Чехия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 июня в 21:45 поединок 1-го туру Лиги наций
02 июня 2022, 21:35 | Обновлено 02 июня 2022, 21:47
663
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В четверг, 2 июня, состоится матч 1-го тура Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Чехии и Швейцарии.
Поединок состоится в Праге на стадионе «Синобо Стэдиум». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.
Чехия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 2.
Стартовые составы команд
События матча
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Чехия).
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Кантони летять!!Так тримати брати чехи!!!
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