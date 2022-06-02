В четверг, 2 июня, состоится матч 1-го тура Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Чехии и Швейцарии.

Поединок состоится в Праге на стадионе «Синобо Стэдиум». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Чехия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 2.

Стартовые составы команд