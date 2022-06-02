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Лига наций
Чехия
43 1 : 0
Швейцария
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Лига наций
02 июня 2022, 21:35 | Обновлено 02 июня 2022, 21:47
663
1

Чехия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июня в 21:45 поединок 1-го туру Лиги наций

02 июня 2022, 21:35 | Обновлено 02 июня 2022, 21:47
663
1
Чехия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 июня, состоится матч 1-го тура Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Чехии и Швейцарии.

Поединок состоится в Праге на стадионе «Синобо Стэдиум». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Чехия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 2.

📺 Видеотрансляция

Стартовые составы команд

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События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Чехия).
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Источник Sport.ua
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Oleh Nahornyi
Кантони летять!!Так тримати брати чехи!!!
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