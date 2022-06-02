Лига наций. Чехия обыграла Швейцарию, победы Швеции и Норвегии

Состоялись еще пять матчей Лиги наций в Лигах А, В и С. Победы одержали Чехия, Швеция, Норвегия и Греция. Матч Израиля и Исландии завершился вничью.

Лига А

Группа 2

Чехия – Швейцария – 2:1

Голы: Кухта 11, Соу 58 (автогол) – Окафор 44

Лига В

Группа 2

Израиль – Исландия – 2:2

Голы: Абада 25, Вайсман 84 – Хельгасон 42, Сигурдссон 53

Группа 4

Словения – Швеция – 0:2

Голы: Форсберг 39, Кулусевски 88

Сербия – Норвегия – 0:1

Гол: Холанд 26

Лига С

Группа 2

Северная Ирландия – Греция – 0:1

Гол: Бакасетас 39

Также сегодня Испания сыграла вничью с Португалией.