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  4. Лига наций. Чехия обыграла Швейцарию, победы Швеции и Норвегии
Лига наций
Чехия
02.06.2022, FT 2 : 1
Швейцария
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Лига наций
02 июня 2022, 23:50 | Обновлено 03 июня 2022, 01:23
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Лига наций. Чехия обыграла Швейцарию, победы Швеции и Норвегии

Завершился очередной игровой день в Лиге наций

02 июня 2022, 23:50 | Обновлено 03 июня 2022, 01:23
220
0
Лига наций. Чехия обыграла Швейцарию, победы Швеции и Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще пять матчей Лиги наций в Лигах А, В и С. Победы одержали Чехия, Швеция, Норвегия и Греция. Матч Израиля и Исландии завершился вничью.

Лига А

Группа 2

Чехия – Швейцария – 2:1
Голы: Кухта 11, Соу 58 (автогол) – Окафор 44

Лига В

Группа 2

Израиль – Исландия – 2:2
Голы: Абада 25, Вайсман 84 – Хельгасон 42, Сигурдссон 53

Группа 4

Словения – Швеция – 0:2
Голы: Форсберг 39, Кулусевски 88

Сербия – Норвегия – 0:1
Гол: Холанд 26

Лига С

Группа 2

Северная Ирландия – Греция – 0:1
Гол: Бакасетас 39

Также сегодня Испания сыграла вничью с Португалией.

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Источник Sport.ua
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