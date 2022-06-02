Лига наций. Чехия обыграла Швейцарию, победы Швеции и Норвегии
Завершился очередной игровой день в Лиге наций
Состоялись еще пять матчей Лиги наций в Лигах А, В и С. Победы одержали Чехия, Швеция, Норвегия и Греция. Матч Израиля и Исландии завершился вничью.
Лига А
Группа 2
Чехия – Швейцария – 2:1
Голы: Кухта 11, Соу 58 (автогол) – Окафор 44
Лига В
Группа 2
Израиль – Исландия – 2:2
Голы: Абада 25, Вайсман 84 – Хельгасон 42, Сигурдссон 53
Группа 4
Словения – Швеция – 0:2
Голы: Форсберг 39, Кулусевски 88
Сербия – Норвегия – 0:1
Гол: Холанд 26
Лига С
Группа 2
Северная Ирландия – Греция – 0:1
Гол: Бакасетас 39
Также сегодня Испания сыграла вничью с Португалией.
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