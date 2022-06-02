В четверг, 2 июня, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Чехии примет национальную команду Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Чехия

Жребий забросил команду Ярослава Шилгавого в квартет A2, где кроме швейцарцев её соперниками будут Испания и Португалия. В такой компании сохранить прописку в элитном дивизионе будет очень непросто, вероятно, именно со Швейцарией чехи будут вести борьбу за третье место.

К слову, именно благодаря успешному выступлению в прошлом сезоне Лиги наций Чехия сумела добыть путевку в плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре. Подопечные Шилгавого свою группу в дивизионе В уверенно выиграли, оставив за спиной Шотландию, Израиль и Словакию. Впрочем, на Мундиаль чехи все равно не поедут, поскольку в «стыках» проиграли Швеции (0:1).

Швейцария

«На их месте должны быть мы!» – что-то такое сразу хочется выкрикнуть рядовому украинскому болельщику, который видит Швейцарию в дивизионе А Лиги наций. В прошлом сезоне турнира швейцарцы играли в одной группе с Украиной, Германией и Испанией. В первом круге украинцы выиграли у швейцарцев со счетом 2:1, а перед заключительным поединком опережали их на три очка.

Однако вспышка коронавируса в команде Андрея Шевченко, а также решение врача кантона Люцерн помешали проведению поединка. Сборной Украины было засчитано техническое поражение, которое позволило «красным крестоносцам» обойти нас и тем самым сохранить прописку в лиге сильнейших. Сейчас команда Мурата Якина мысленно уже в Катаре – в квалификации ЧМ-2022 она выиграла свою группу, не проиграв ни одного матча.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Швейцария в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.38 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Чехия: Штанек – Зима, Петрашек, Желени, Брабеч, Лингр, Масопуст, Соучек, Песек, Садилек, Кучта.

Швейцария: Кобель – Мбабу, Лотомба, Цомерт, Эльведи, Джака, Соу, Окафор, Шакири, Цубер, Гавранович.

2 июня, четверг