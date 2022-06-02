Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны победители Ролан Гаррос в миксте
Ролан Гаррос
02 июня 2022, 18:50 |
282
0

Стали известны победители Ролан Гаррос в миксте

Эна Сибахара и Уэсли Колхоф взяли свой первый титул на турнирах Grand slam

02 июня 2022, 18:50 |
282
0
Стали известны победители Ролан Гаррос в миксте
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся финал Открытого чемпионата Франции по теннису в парном смешанном разряде.

В матче за титул второй сеяный дуэт Эна Сибахара / Уэсли Колхоф (Япония / Нидерланды) в двух сетах переиграл тандем Ульрикке Эйкери / Йоран Флиген (Норвегия/Бельгия).

Ролан Гаррос. Финал микста 
Эна Сибахара / Уэсли Колхоф – Ульрикке Эйкери / Йоран Флиген – 7:6(5), 6:2

Сибахара и Колхоф впервые выиграли турнир Grand Slam в парном смешанном разряде. Эйкери и Флиген впервые сыграли в финале.

Победители получили 122 тысячи евро на команду.

Отметим, что Украину в миксте представляла Людмила Киченок, которая завершила борьбу после второго круга.

По теме:
Костюк успешно стартовала в парном разряде на турнире в Риме
Рим. Марта Костюк и Надежда Киченок выступят в парном разряде
Надежда Киченок завершила борьбу на соревнованиях в Чарльстоне
Ена Сибахара Уэсли Колхоф Ульрикке Эйкери Йоран Флиген
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Футбол | 02 июня 2022, 00:45 14
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка плей-офф квалификации ЧМ-2022

Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос
Теннис | 02 июня 2022, 17:14 4
Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос
Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос

Польская теннисистка во второй раз в карьере будет сражаться за титул в Париже

Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
Футбол | 02.06.2022, 00:23
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
Футбол | 01.06.2022, 20:25
Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
Байндл обыграла бывшую финалистку Уимблдона на старте травяного сезона
Теннис | 02.06.2022, 14:44
Байндл обыграла бывшую финалистку Уимблдона на старте травяного сезона
Байндл обыграла бывшую финалистку Уимблдона на старте травяного сезона
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин
Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин
02.06.2022, 01:57
Теннис
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
02.06.2022, 09:42
Бокс
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
31.05.2022, 21:22
Война
Семь выводов после игры Шотландия – Украина
Семь выводов после игры Шотландия – Украина
02.06.2022, 13:25 18
Футбол
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
01.06.2022, 23:40 101
Футбол
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
02.06.2022, 05:25 1
Футбол
«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
02.06.2022, 15:40 6
Футбол
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
01.06.2022, 07:56 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем