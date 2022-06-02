Стали известны победители Ролан Гаррос в миксте
Эна Сибахара и Уэсли Колхоф взяли свой первый титул на турнирах Grand slam
Состоялся финал Открытого чемпионата Франции по теннису в парном смешанном разряде.
В матче за титул второй сеяный дуэт Эна Сибахара / Уэсли Колхоф (Япония / Нидерланды) в двух сетах переиграл тандем Ульрикке Эйкери / Йоран Флиген (Норвегия/Бельгия).
Ролан Гаррос. Финал микста
Эна Сибахара / Уэсли Колхоф – Ульрикке Эйкери / Йоран Флиген – 7:6(5), 6:2
Сибахара и Колхоф впервые выиграли турнир Grand Slam в парном смешанном разряде. Эйкери и Флиген впервые сыграли в финале.
Победители получили 122 тысячи евро на команду.
Отметим, что Украину в миксте представляла Людмила Киченок, которая завершила борьбу после второго круга.
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