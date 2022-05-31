Манчестер Сити включился в гонку за Рафаэлом Леау

«Манчестер Сити» вошел в число топ-клубов, которые претендуют на вингера «Милана» Рафаэла Леау. Чемпионы Италии хотят сохранить 22-летнего португальца, но его агент Жорже Мендеш уже начал вести переговоры с другими клубами.

Также на Леау претендуют «Реал» и ПСЖ. Мадридский клуб готов отдать за вингера 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Леау 14 голов и 12 ассистов в 42 матчах за «Милан» во всех турнирах. Он был признан лучшим игроком сезона в Серии А.