Манчестер Сити включился в гонку за Рафаэлом Леау
Вингер «Милана» может сменить клуб летом
«Манчестер Сити» вошел в число топ-клубов, которые претендуют на вингера «Милана» Рафаэла Леау. Чемпионы Италии хотят сохранить 22-летнего португальца, но его агент Жорже Мендеш уже начал вести переговоры с другими клубами.
Также на Леау претендуют «Реал» и ПСЖ. Мадридский клуб готов отдать за вингера 120 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Леау 14 голов и 12 ассистов в 42 матчах за «Милан» во всех турнирах. Он был признан лучшим игроком сезона в Серии А.
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