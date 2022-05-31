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  4. Манчестер Сити включился в гонку за Рафаэлом Леау
Англия
31 мая 2022, 17:34 |
293
0

Манчестер Сити включился в гонку за Рафаэлом Леау

Вингер «Милана» может сменить клуб летом

31 мая 2022, 17:34 |
293
0
Манчестер Сити включился в гонку за Рафаэлом Леау
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

«Манчестер Сити» вошел в число топ-клубов, которые претендуют на вингера «Милана» Рафаэла Леау. Чемпионы Италии хотят сохранить 22-летнего португальца, но его агент Жорже Мендеш уже начал вести переговоры с другими клубами.

Также на Леау претендуют «Реал» и ПСЖ. Мадридский клуб готов отдать за вингера 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Леау 14 голов и 12 ассистов в 42 матчах за «Милан» во всех турнирах. Он был признан лучшим игроком сезона в Серии А.

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Манчестер Сити Милан Рафаэл Леау
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Источник Get French Football News
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