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  4. Форвард Милана Леау стал лучшим игроком Серии A
Италия
23 мая 2022, 07:29 |
607
0

Форвард Милана Леау стал лучшим игроком Серии A

Португалец забил 11 голов и сделал 8 ассистов

23 мая 2022, 07:29 |
607
0
Форвард Милана Леау стал лучшим игроком Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Милана» Рафаэл Леау признан самым ценным игроком чемпионата Италии сезона 2021/22.

При определении победителя учитывались не только статистические данные, но и игра без мяча, вклад в командные действия, а также технические показатели.

В 34 матчах 22-летний португалец забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов продать Леау за 100 млн евро.

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Источник Sport.ua
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