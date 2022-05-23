Форвард Милана Леау стал лучшим игроком Серии A

Форвард «Милана» Рафаэл Леау признан самым ценным игроком чемпионата Италии сезона 2021/22.

При определении победителя учитывались не только статистические данные, но и игра без мяча, вклад в командные действия, а также технические показатели.

В 34 матчах 22-летний португалец забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов продать Леау за 100 млн евро.