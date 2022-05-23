Италия23 мая 2022, 07:29 |
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Форвард Милана Леау стал лучшим игроком Серии A
Португалец забил 11 голов и сделал 8 ассистов
23 мая 2022, 07:29 |
607
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Форвард «Милана» Рафаэл Леау признан самым ценным игроком чемпионата Италии сезона 2021/22.
При определении победителя учитывались не только статистические данные, но и игра без мяча, вклад в командные действия, а также технические показатели.
В 34 матчах 22-летний португалец забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов продать Леау за 100 млн евро.
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