100 миллионов. Милан повесил ценник на своего вингера
На Рафаэла Леау претендует ряд топ-клубов
В нынешнем сезоне Рафаэл Леау превратился в одного из лидеров «Милана» и объект интереса ряда топ-клубов.
«Россонери» хотят сохранить 22-летнего португальского вингера и продлить с ним контракт, который истекает летом 2024 года. Продать Леау «Милан» готов только за 100 миллионов евро.
Одним из главных претендентов на вингера считается ПСЖ, который видит в нем замену Килиану Мбаппе. Также в его услугах заинтересован «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне на счету Леау 14 голов и 9 ассистов в 41 матче за «Милан» во всех турнирах.
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