100 миллионов. Милан повесил ценник на своего вингера

В нынешнем сезоне Рафаэл Леау превратился в одного из лидеров «Милана» и объект интереса ряда топ-клубов.

«Россонери» хотят сохранить 22-летнего португальского вингера и продлить с ним контракт, который истекает летом 2024 года. Продать Леау «Милан» готов только за 100 миллионов евро.

Одним из главных претендентов на вингера считается ПСЖ, который видит в нем замену Килиану Мбаппе. Также в его услугах заинтересован «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Леау 14 голов и 9 ассистов в 41 матче за «Милан» во всех турнирах.