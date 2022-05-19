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  4. 100 миллионов. Милан повесил ценник на своего вингера
Италия
19 мая 2022, 22:04 |
1808
1

100 миллионов. Милан повесил ценник на своего вингера

На Рафаэла Леау претендует ряд топ-клубов

19 мая 2022, 22:04 |
1808
1
100 миллионов. Милан повесил ценник на своего вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

В нынешнем сезоне Рафаэл Леау превратился в одного из лидеров «Милана» и объект интереса ряда топ-клубов.

«Россонери» хотят сохранить 22-летнего португальского вингера и продлить с ним контракт, который истекает летом 2024 года. Продать Леау «Милан» готов только за 100 миллионов евро.

Одним из главных претендентов на вингера считается ПСЖ, который видит в нем замену Килиану Мбаппе. Также в его услугах заинтересован «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Леау 14 голов и 9 ассистов в 41 матче за «Милан» во всех турнирах.

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Рафаэл Леау Милан ПСЖ Манчестер Сити
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Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 1
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Roma513
Мбапе и Леау как х..й с пальцем, ничего личного, но у него лиауы 2 более менее удачных сезона ничего особого ну потом уйдет бесплатно как донарума
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