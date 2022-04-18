Манчестер Сити хочет купить форварда Милана Леау

«Манчестер Сити» намерен усилить свой состав нападающим «Милана» Рафаэлем Леау.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, «горожане» начали переговоры с известным футбольным агентом Жорже Мендешем, ведущим дела Леау, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, «Милан» не хочет продавать форварда и попросит за него не менее 70 млн евро.
«Россонери» предложили Леау новый контракт до 2026 года с повышением зарплаты до 4,5 млн евро за сезон.
В 29 матчах сезона Серии А на счету футболиста 9 голов и 3 ассиста.
Также Леау хотят купить ПСЖ и «Барселона».
Источник — твиттер Николо Скиры
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