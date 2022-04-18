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Манчестер Сити хочет купить форварда Милана Леау

Итальянский клуб готов продать футболиста минимум за 70 млн евро

  • 18.04.2022 10:19
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Манчестер Сити хочет купить форварда Милана Леау
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» намерен усилить свой состав нападающим «Милана» Рафаэлем Леау.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «горожане» начали переговоры с известным футбольным агентом Жорже Мендешем, ведущим дела Леау, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, «Милан» не хочет продавать форварда и попросит за него не менее 70 млн евро.

«Россонери» предложили Леау новый контракт до 2026 года с повышением зарплаты до 4,5 млн евро за сезон.

В 29 матчах сезона Серии А на счету футболиста 9 голов и 3 ассиста. 

Также Леау хотят купить ПСЖ и «Барселона».

Источник — твиттер Николо Скиры

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