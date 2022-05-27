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  4. Реал подготовил 120 млн евро за лучшего игрока Серии A
Испания
27 мая 2022, 07:16 |
362
0

Реал подготовил 120 млн евро за лучшего игрока Серии A

Мадридский клуб хочет подписать Рафаэля Леау

27 мая 2022, 07:16 |
362
0
Реал подготовил 120 млн евро за лучшего игрока Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» после неудачи с подписание звезды ПСЖ Килиана Мбаппе переключил внинмание на нападающего «Милана» Рафаэля Леау.

Как сообщает Football Italia, мадридский клуб готов заплатить за футболиста 120 миллионов евро. Впрочем, «Милан» хочет сохранить форварда и предлагает ему продлить контракт до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Леау провел за «Милан» 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Леау был признан лучшим игроком сезона в Серии A.

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Источник Football-Italia
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