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Италия
24 мая 2022, 18:42 | Обновлено 24 мая 2022, 19:19
1057
0

Милан не отпускает свою главную звезду в АПЛ

«Россонери» хотят подписать новый контракт с Рафаэлем Леау

24 мая 2022, 18:42 | Обновлено 24 мая 2022, 19:19
1057
0
Милан не отпускает свою главную звезду в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау этим летом является одной из главных трансферных целей топ-клубов Европы.

Португальский форвард был признан лучшим игроком сезона в Серии А. Леау хотят купить «Манчестер Сити», «Ливерпуль», ПСЖ и другие клубы.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Милан» не хочет продавать португальца и готов продлить с ним контракт.

Леау просит у Милана зарплату в 7 миллионов евро по новому контракту. 

В минувшем сезоне на счету португальца 11 голов и 8 ассистов в 34 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет получить за Леау 100 млн евро.

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Рафаэл Леау Милан
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Источник твиттер Николо Скиры
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