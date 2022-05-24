Милан не отпускает свою главную звезду в АПЛ
«Россонери» хотят подписать новый контракт с Рафаэлем Леау
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау этим летом является одной из главных трансферных целей топ-клубов Европы.
Португальский форвард был признан лучшим игроком сезона в Серии А. Леау хотят купить «Манчестер Сити», «Ливерпуль», ПСЖ и другие клубы.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Милан» не хочет продавать португальца и готов продлить с ним контракт.
Леау просит у Милана зарплату в 7 миллионов евро по новому контракту.
В минувшем сезоне на счету португальца 11 голов и 8 ассистов в 34 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что «Милан» хочет получить за Леау 100 млн евро.
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