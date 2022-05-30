Италия30 мая 2022, 02:20 | Обновлено 30 мая 2022, 02:36
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Форвард сборной Италии может бесплатно перейти в Монцу
Андреа Белотти может продолжить карьеру в рядах дебютанта Серии А
30 мая 2022, 02:20 | Обновлено 30 мая 2022, 02:36
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Новичок Серии А «Монца», которая вышла в элитный дивизион впервые в истории, намерена подписать нападающего «Торино» и национальной сборной Италии Андреа Белотти.
Контракт 28-летнего форварда с «быками» истекает 30 июня 2022 года. Таким образом, через месяц Белотти станет свободным агентом и может перейти в ряды «Монцы» бесплатно.
В сезоне-2021/22 Белотти провел за «Торино» 23 матча и забил 8 голов. Зимой Андреа мог перейти в «Аталанту».
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