Форвард сборной Италии может бесплатно перейти в Монцу

Новичок Серии А «Монца», которая вышла в элитный дивизион впервые в истории, намерена подписать нападающего «Торино» и национальной сборной Италии Андреа Белотти.

Контракт 28-летнего форварда с «быками» истекает 30 июня 2022 года. Таким образом, через месяц Белотти станет свободным агентом и может перейти в ряды «Монцы» бесплатно.

В сезоне-2021/22 Белотти провел за «Торино» 23 матча и забил 8 голов. Зимой Андреа мог перейти в «Аталанту».