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  4. Лука МОДРИЧ: «У меня уже 5 титулов ЛЧ. Надеюсь, будут еще»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 16:26 |
621
0

Лука МОДРИЧ: «У меня уже 5 титулов ЛЧ. Надеюсь, будут еще»

Лидер «Реала» не планирует останавливаться

29 мая 2022, 16:26 |
621
0
Лука МОДРИЧ: «У меня уже 5 титулов ЛЧ. Надеюсь, будут еще»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу в Лиге чемпионов:

«Игроки чувствуют эту футболку и эту эмблему, что для нас означает каждая игра, каждая тренировка… Мы любим этот клуб. Вот почему мы так много успехов и хороших результатов.

У меня теперь уже пять титулов Лиги чемпионов. Надеюсь, в будущем будут еще».

Ранее сообщалось о том, что Модрич продлил контракт с «Реалом» еще на год.

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Лука Модрич Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Ливерпуль Ливерпуль
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Источник AS
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