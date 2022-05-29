Лига чемпионов29 мая 2022, 16:26 |
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Лука МОДРИЧ: «У меня уже 5 титулов ЛЧ. Надеюсь, будут еще»
Лидер «Реала» не планирует останавливаться
29 мая 2022, 16:26 |
621
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу в Лиге чемпионов:
«Игроки чувствуют эту футболку и эту эмблему, что для нас означает каждая игра, каждая тренировка… Мы любим этот клуб. Вот почему мы так много успехов и хороших результатов.
У меня теперь уже пять титулов Лиги чемпионов. Надеюсь, в будущем будут еще».
Ранее сообщалось о том, что Модрич продлил контракт с «Реалом» еще на год.
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