Лука МОДРИЧ: «У меня уже 5 титулов ЛЧ. Надеюсь, будут еще»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу в Лиге чемпионов:

«Игроки чувствуют эту футболку и эту эмблему, что для нас означает каждая игра, каждая тренировка… Мы любим этот клуб. Вот почему мы так много успехов и хороших результатов.

У меня теперь уже пять титулов Лиги чемпионов. Надеюсь, в будущем будут еще».

Ранее сообщалось о том, что Модрич продлил контракт с «Реалом» еще на год.