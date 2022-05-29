Источник: Реал подписал новый контракт с Модричем
Лука отыграет в Мадриде еще год
Ветеран мадридского «Реала» Лука Модрич продолжит играть за клуб еще минимум сезон.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист подписал новый контракт до лета 2023 года.
Стороны договорились о новом соглашении еще два месяца назад, но эта договоренность была устной. Теперь все необходимые бумаги подписаны – осталось дождаться лишь официального заявления «Реала».
Модрич играет за «Реал» с 2012 года. С клубом он выиграл 20 трофеев.
28 мая «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0) в финале Лиги чемпионов.
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