Источник: Реал подписал новый контракт с Модричем

Ветеран мадридского «Реала» Лука Модрич продолжит играть за клуб еще минимум сезон.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист подписал новый контракт до лета 2023 года.

Стороны договорились о новом соглашении еще два месяца назад, но эта договоренность была устной. Теперь все необходимые бумаги подписаны – осталось дождаться лишь официального заявления «Реала».

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. С клубом он выиграл 20 трофеев.

28 мая «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0) в финале Лиги чемпионов.