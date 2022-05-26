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  4. Ролан Гаррос. Француженка из третьей сотни выбила восьмую сеяную
Ролан Гаррос
26 мая 2022, 14:20 |
581
1

Ролан Гаррос. Француженка из третьей сотни выбила восьмую сеяную

Каролина Плишкова проиграла француженке Леолие Жанжан

26 мая 2022, 14:20 |
581
1
Ролан Гаррос. Француженка из третьей сотни выбила восьмую сеяную
Getty Images/Global Images Ukraine. Леолия Жанжан

Французская теннисистка Леолия Жанжан одержала уверенную победу над восьмой ракеткой мира Каролиной Плишковой во втором круге Открытого чемпионата Франции.

227-я ракетка мира, которая получила уайлд-кард от организаторов, отдала экс-лидеру мирового рейтинга всего четыре гейма.

Ролан Гаррос. Второй круг 
Леолия Жанжан (Франция) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:2

Плишкова стала шестой представительницей первой десятки, которая покинула грунтовый мейджор на ранней стадии.

Жанжан в следующем раунде сразится против Екатерины Александровой или Ирины Бегу.

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Плішковій пора на пенсію)
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