Ролан Гаррос. Француженка из третьей сотни выбила восьмую сеяную
Каролина Плишкова проиграла француженке Леолие Жанжан
Французская теннисистка Леолия Жанжан одержала уверенную победу над восьмой ракеткой мира Каролиной Плишковой во втором круге Открытого чемпионата Франции.
227-я ракетка мира, которая получила уайлд-кард от организаторов, отдала экс-лидеру мирового рейтинга всего четыре гейма.
Ролан Гаррос. Второй круг
Леолия Жанжан (Франция) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:2
Плишкова стала шестой представительницей первой десятки, которая покинула грунтовый мейджор на ранней стадии.
Жанжан в следующем раунде сразится против Екатерины Александровой или Ирины Бегу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбольный журналист – об отцеплении игроков «Динамо» из сборной
Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций