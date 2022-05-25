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  4. Катерина Байндл проиграла стартовый матч на турнире ITF в Италии
ITF
25 мая 2022, 20:27 |
76
0

Катерина Байндл проиграла стартовый матч на турнире ITF в Италии

Украинка не смогла переиграть соперницу из пятой сотни рейтинга WTA

25 мая 2022, 20:27 |
76
0
Катерина Байндл проиграла стартовый матч на турнире ITF в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл не смогла выиграть стартовый матч на грунтовом 60-тысячнике в Италии.

В матче первого круга вторая сеяная украинка уступила итальянке Деборе Кьезе, которой организаторы выдали вайлд-кард.

Градо. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Дебора Кьеза (Италия) – 6:7(5), 2:6

Отметим, что в текущем сезоне Катерина выиграла всего один матч при шести поражениях.

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Источник Sport.ua
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