ITF25 мая 2022, 20:27 |
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Катерина Байндл проиграла стартовый матч на турнире ITF в Италии
Украинка не смогла переиграть соперницу из пятой сотни рейтинга WTA
25 мая 2022, 20:27 |
76
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Украинская теннисистка Катерина Байндл не смогла выиграть стартовый матч на грунтовом 60-тысячнике в Италии.
В матче первого круга вторая сеяная украинка уступила итальянке Деборе Кьезе, которой организаторы выдали вайлд-кард.
Градо. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Дебора Кьеза (Италия) – 6:7(5), 2:6
Отметим, что в текущем сезоне Катерина выиграла всего один матч при шести поражениях.
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