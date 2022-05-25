Катерина Байндл проиграла стартовый матч на турнире ITF в Италии

Украинская теннисистка Катерина Байндл не смогла выиграть стартовый матч на грунтовом 60-тысячнике в Италии.

В матче первого круга вторая сеяная украинка уступила итальянке Деборе Кьезе, которой организаторы выдали вайлд-кард.

Градо. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Дебора Кьеза (Италия) – 6:7(5), 2:6

Отметим, что в текущем сезоне Катерина выиграла всего один матч при шести поражениях.