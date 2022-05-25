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  4. Шахтер предлагал 35 млн евро за Леау, признанного лучшим игроком Серии А
Украина. Премьер лига
25 мая 2022, 16:48 |
588
1

Шахтер предлагал 35 млн евро за Леау, признанного лучшим игроком Серии А

Сделка могла состояться летом минувшего года

25 мая 2022, 16:48 |
588
1
Шахтер предлагал 35 млн евро за Леау, признанного лучшим игроком Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Донецкий «Шахтер» летом 2021 года хотел подписать португальского вингера «Милана» Рафаэла Леау, однако итальянцы отказались от сделки.

За Леау «горняки» предлагали 35 миллионов евро, но не смогли получить согласие от итальянской стороны.

В настоящий момент боссы «Милана» также не планируют расставаться с вингером, на которого существует серьезный спрос в Европе. Итальянцы хотят подписать с Леау новый контракт, по условиям которого зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

По итогам сезона Леау провел 34 поединка за «Милан» в Серии А, в которых отличился 11 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. «Россонери», напомним, стали чемпионами, а самого Рафаэла признали наиболее ценным игроком сезона.

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Шахтер Донецк Милан Рафаэл Леау трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы
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Источник Calciomercato
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Rolan Stkomarovskiy
Взагалі не розумію чим може бути привабливим український (або російський - він такий самий за змістом та публікою) чемпіонат для легіонерів в порівнянні з Англією, Іспанією, Німеччиною, Францією, Нідерландами.Хіба що гроші можуть бути мотивом, але у кожного адекватної людини - виникає логічне питання, а як так ..... може бути, що в найбіднішій державі Європи можуть платити вищі зарплати ніж в більш розвинутих, працьовитих, організованіших та заможних країнах?
Видно футболісти тупі, якщо не розуміють, що український чемпіонат - це десь таке саме болото як чемпіонат в ОАЕ, Саудівської Аравії чи Катару. Тільки там шейхи, а у нас - олігархи. Назви різні - сутністю одна і та сама.
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