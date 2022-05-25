Шахтер предлагал 35 млн евро за Леау, признанного лучшим игроком Серии А

Донецкий «Шахтер» летом 2021 года хотел подписать португальского вингера «Милана» Рафаэла Леау, однако итальянцы отказались от сделки.

За Леау «горняки» предлагали 35 миллионов евро, но не смогли получить согласие от итальянской стороны.

В настоящий момент боссы «Милана» также не планируют расставаться с вингером, на которого существует серьезный спрос в Европе. Итальянцы хотят подписать с Леау новый контракт, по условиям которого зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

По итогам сезона Леау провел 34 поединка за «Милан» в Серии А, в которых отличился 11 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. «Россонери», напомним, стали чемпионами, а самого Рафаэла признали наиболее ценным игроком сезона.