Замена Мбаппе? Реал нацелился на лучшего игрока Серии А

После провала переговоров с Килианом Мбаппе «Реал» начал поиски альтернативных кандидатур в линию атаки.

Мадридский клуб нацелился на форварда «Милана» Рафаэла Леау. Ранее 22-летний португалец был признан лучшим игроком сезона в Серии А.

«Милан» не горит желанием продавать своего вингера. «Россонери» готовы отпустить игрока только за 100 миллионов евро.