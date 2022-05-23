Испания23 мая 2022, 21:47 |
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Замена Мбаппе? Реал нацелился на лучшего игрока Серии А
Форвард «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Испании
23 мая 2022, 21:47 |
1398
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После провала переговоров с Килианом Мбаппе «Реал» начал поиски альтернативных кандидатур в линию атаки.
Мадридский клуб нацелился на форварда «Милана» Рафаэла Леау. Ранее 22-летний португалец был признан лучшим игроком сезона в Серии А.
«Милан» не горит желанием продавать своего вингера. «Россонери» готовы отпустить игрока только за 100 миллионов евро.
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Шо они ищють, там карим всех крушит....
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