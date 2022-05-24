Приходько обыграл восьмого сеяного в основе челленджера в Виченце

Украинский теннисист Олег Приходько стартовал с победы в основной сетке челленджера в Италии.

В матче первого круга украинец, который преодолел квалификацию, одержал волевую победу над восьмым сеяным Сальваторе Карузо из Италии.

Виченца. Первый круг

Олег Приходько (Украина) – Сальваторе Карузо (Италия) – 4:6, 7:5, 6:4

Следующим соперником Приходько станет Даниэл Дутра Да Силва из Бразилии.

Ранее матч первого круга проиграл Виталий Сачко.