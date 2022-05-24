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ATP
24 мая 2022, 17:15 | Обновлено 24 мая 2022, 17:16
130
0

Приходько обыграл восьмого сеяного в основе челленджера в Виченце

Олег продолжает побеждать в Италии

24 мая 2022, 17:15 | Обновлено 24 мая 2022, 17:16
130
0
Приходько обыграл восьмого сеяного в основе челленджера в Виченце
ФТУ. Олег Приходько

Украинский теннисист Олег Приходько стартовал с победы в основной сетке челленджера в Италии.

В матче первого круга украинец, который преодолел квалификацию, одержал волевую победу над восьмым сеяным Сальваторе Карузо из Италии.

Виченца. Первый круг
Олег Приходько (Украина) – Сальваторе Карузо (Италия) – 4:6, 7:5, 6:4

Следующим соперником Приходько станет Даниэл Дутра Да Силва из Бразилии.

Ранее матч первого круга проиграл Виталий Сачко.

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ATP Виченца Олег Приходько Сальваторе Карузо
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Источник Sport.ua
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