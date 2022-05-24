ATP24 мая 2022, 17:15 | Обновлено 24 мая 2022, 17:16
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Приходько обыграл восьмого сеяного в основе челленджера в Виченце
Олег продолжает побеждать в Италии
24 мая 2022, 17:15 | Обновлено 24 мая 2022, 17:16
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Украинский теннисист Олег Приходько стартовал с победы в основной сетке челленджера в Италии.
В матче первого круга украинец, который преодолел квалификацию, одержал волевую победу над восьмым сеяным Сальваторе Карузо из Италии.
Виченца. Первый круг
Олег Приходько (Украина) – Сальваторе Карузо (Италия) – 4:6, 7:5, 6:4
Следующим соперником Приходько станет Даниэл Дутра Да Силва из Бразилии.
Ранее матч первого круга проиграл Виталий Сачко.
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