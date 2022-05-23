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  4. Итоги Ла Лиги. Атлетико занял 3-е место, Вильярреал пробился в еврокубки
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
22.05.2022, FT 1 : 2
Атлетико Мадрид
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Испания
23 мая 2022, 01:05 | Обновлено 23 мая 2022, 02:07
208
0

Итоги Ла Лиги. Атлетико занял 3-е место, Вильярреал пробился в еврокубки

22 мая в чемпионате Испании состоялись поединки заключительного 38-го тура

23 мая 2022, 01:05 | Обновлено 23 мая 2022, 02:07
208
0
Итоги Ла Лиги. Атлетико занял 3-е место, Вильярреал пробился в еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая в чемпионате Испании состоялись поединки последнего 38-го тура.

Ранее чемпионом Испании стал «Реал» Мадрид, а вице-чемпионом – «Барселона». На третьем месте удержался «Атлетико» Мадрид, опередив «Севилью» на одно очко. Эти 4 команды будут представлять Испанию в групповом раунде Лиги чемпионов.

В Лиге Европы от Испании сыграют «Бетис» и «Реал Сосьедад», занявшие 5-е и 6-е места соответственно.

«Вильярреал» с помощью гостевой победы над «Барселоной» (2:0) сумел сохранить 7-е место, не оставив шансу «Атлетику» Бильбао в борьбе за 7-ю позицию, которая дала путевку в Лигу конференций.

Ла Лига. 38-й тур, 22 мая

23:00. Барселона – Вильярреал – 0:2

Голы: Педраса, 41 (0:1). Мойсес Гомес, 55 (0:2)

23:00. Реал Сосьедад – Атлетико – 1:2

Голы: де Пауль, 50 (0:1). Корреа, 69 (0:2). Гуриди, 90+3 (1:2)

23:00. Севилья – Атлетик – 1:0

Гол: Рафа Мир, 68 (1:0)

Итоговая турнирная таблица

23:00. Барселона – Вильярреал – 0:2

Голы: Педраса, 41 (0:1). Мойсес Гомес, 55 (0:2)

ГОЛ! 0:1. Педраса, 41 мин.

ГОЛ! 0:2. Мойсес Гомес, 55 мин.

23:00. Реал Сосьедад – Атлетико – 1:2

Голы: де Пауль, 50 (0:1). Корреа, 69 (0:2). Гуриди, 90+3 (1:2)

23:00. Севилья – Атлетик – 1:0

Гол: Рафа Мир, 68 (1:0)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Гуриди (Реал Сосьедад).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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