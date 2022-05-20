В воскресенье, 20 мая, состоится матч 38-го тура испанской Примеры, в котором каталонская «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» примет «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.

Барселона

«Сине-гранатовые» не смогли навязать мадридскому «Реалу» борьбу за чемпионство в Ла Лиге. После 37 туров чемпионата у них в активе 73 балла, в то время как у «сливочных», которые досрочно оформили титул, на 12 очков больше.

Команда Хави уже гарантировала себе завоевание серебряных медалей, поэтому предстоящий поединок для каталонцев практически не имеет турнирного значения. Однако «Барселона», несомненно, постарается завершить сезон победой на «Камп Ноу». Болельщики, конечно же, хотят, чтобы клуб завершил сезон на более-менее мажорной ноте.

Вильярреал

«Желтая субмарина» в этом сезоне все силы бросила на то, чтобы как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. И подопечным Унаи Эмери удалось стать полуфиналистами престижнейшего клубного турнира. На последнем «блок-посте» на пути к финалу их остановил грозный английский «Ливерпуль».

Теперь «Вильярреалу» остается лишь закрепиться на седьмом месте и получить путевку в Лигу конференций. Для этого крайне желательно побеждать «Барселону», поскольку «Атлетик» из Бильбао, который идет восьмым, отстает лишь на одно очко. Но у басков тоже впереди непростое испытание, они в параллельном поединке сыграют против мотивированной на успех «Севильи».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.14 по линии Parimatch.

22 мая, воскресенье