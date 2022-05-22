Последний тур в Испании. Кто станет третьим? Смотреть онлайн. LIVE
22 мая в чемпионате Испании проходят поединки заключительного 38-го тура
22 мая в чемпионате Испании проходят поединки последнего 38-го тура.
Чемпионом Испании стал Реал Мадрид, а вице-чемпионом – Барселона.
На третье место претендуют Атлетико Мадрид (68) и Севилья (67).
Ла Лига. 38-й тур, 22 мая
- 18:30. Эльче – Хетафе – 3:1
- 21:00. Алавес – Кадис – 0:1
- 21:00. Осасуна – Мальорка – 0:2
- 21:00. Гранада – Эспаньол – 0:0
- 23:00. Барселона – Вильярреал
- 23:00. Реал Сосьедад – Атлетико
- 23:00. Севилья – Атлетик
Текущая турнирная таблица
18:30. Эльче – Хетафе
21:00. Алавес – Кадис
21:00. Гранада – Эспаньол
21:00. Осасуна – Мальорка
23:00. Барселона – Вильярреал
23:00. Реал Сосьедад – Атлетико
23:00. Севилья – Атлетик
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