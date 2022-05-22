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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
42 0 : 0
Атлетико Мадрид
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Испания
22 мая 2022, 23:00 | Обновлено 22 мая 2022, 23:30
358
0

Последний тур в Испании. Кто станет третьим? Смотреть онлайн. LIVE

22 мая в чемпионате Испании проходят поединки заключительного 38-го тура

22 мая 2022, 23:00 | Обновлено 22 мая 2022, 23:30
358
0
Последний тур в Испании. Кто станет третьим? Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая в чемпионате Испании проходят поединки последнего 38-го тура.

Чемпионом Испании стал Реал Мадрид, а вице-чемпионом – Барселона.

На третье место претендуют Атлетико Мадрид (68) и Севилья (67).

Ла Лига. 38-й тур, 22 мая

  • 18:30. Эльче – Хетафе – 3:1
  • 21:00. Алавес – Кадис – 0:1
  • 21:00. Осасуна – Мальорка – 0:2
  • 21:00. Гранада – Эспаньол – 0:0
  • 23:00. Барселона – Вильярреал
  • 23:00. Реал Сосьедад – Атлетико
  • 23:00. Севилья – Атлетик

 Текущая турнирная таблица

18:30. Эльче – Хетафе

21:00. Алавес – Кадис

21:00. Гранада  –  Эспаньол

21:00. Осасуна – Мальорка

23:00. Барселона – Вильярреал

23:00. Реал Сосьедад – Атлетико

23:00. Севилья – Атлетик

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Источник Sport.ua
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