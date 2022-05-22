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  4. Фиорентина – Ювентус – 2:0. Немотивированная синьора. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Фиорентина
21.05.2022, FT 2 : 0
Ювентус
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Италия
22 мая 2022, 05:57 |
89
0

Фиорентина – Ювентус – 2:0. Немотивированная синьора. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 38 тура чемпионата Италии

22 мая 2022, 05:57 |
89
0
Фиорентина – Ювентус – 2:0. Немотивированная синьора. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 38-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» обыграла «Ювентус» со счетом 2:0.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф-Альфред Данкан (Фиорентина).
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Ювентус Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу Фиорентина - Ювентус
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Источник Sport.ua
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