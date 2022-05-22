21.05.2022, FT 2 : 0
Италия22 мая 2022, 05:57 |
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Фиорентина – Ювентус – 2:0. Немотивированная синьора. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 38 тура чемпионата Италии
22 мая 2022, 05:57 |
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В поединке 38-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» обыграла «Ювентус» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф-Альфред Данкан (Фиорентина).
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