В субботу, 21 мая, во Флоренции на арене «Артемио Франки» состоится матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» примет «Ювентус». Стартовый свисток 37-летнего арбитра Даниэле Киффи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Фиорентина

Подопечные Итальяно Винченцо в турнирной таблице Серии А занимают 7-е место, дающее право заявиться в конце лета этого года в квалификацию Лиги конференций. «Фиалки» имеют в активе 59 очков. Столько же и у «Аталанты», но худшие дополнительные показатели. «Богиня» закрывает сезон домашней игрой с «Эмполи», в которой с большой долей вероятности сможет победить. Исходя из этого, флорентийцам в предстоящей игре также необходима только победа.

В пяти крайних поединках «Фиорентина» добилась только одной победы и четыре раза проиграла. В свою очередь по достижения в родных стенах у команды сейчас по Серии А третий показатель – 38 очков в 18 матчах.

Против туринцев точно не сыграют Кастровилли и Малех, под вопросом находится Соттиль.

Ювентус

«Старая синьора» занимает четвертое место в текущей таблице итальянского чемпионата, имея в активе 70 пунктов. Она уже не сможет подняться выше (третьим идет «Наполи» с 76 очками), но так же и не опустится ниже («Рома» и «Лацио» делят 5-6 места с 63-мя баллами).

Команда Массимилиано Аллегри в пяти крайних поединках добилась двух побед, дважды сыграла вничью и потерпела одну неудачу. В двух крайних матчах у нее имеются поражение (от «Дженоа» на выезде – 1:2) и ничья (2:2 дома с «Лацио»).

В предстоящем поединке «Юве» не помогут Кайо Жорже и Кьеза, под вопросом пребывают Артур, Данило, Закария и Маккенни.

Ориентировочные составы

«Фиорентина»: Терраччано – Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги, Бонавентура, Амрабат, Дункан, Иконе, Гонсалес, Кабрал.

«Ювентус»: Щенсны – Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Пеллегрини, Миретти, Локателли, Рабьо, Кин, Бернардески, Мората.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости из Турина не смогут добиться победного для себя результата. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.90 по линии Parimatch.

21 мая, суббота