Игнатенко сделал голевую передачу в поединке за Бордо

В поединке 38-го тура французской Лиги 1 «Бордо» на выезде обыграл «Брест» со счетом 4:2.

Вклад в победу своей команды внес и украинский полузащитник «Бордо» Даниил Игнатенко. На 14-й минуте украинец ассистировал Рикарду Мангашу, который открыл счет в матче.

Для украинца эта голевая передача стала третьей в 11-ти матчах за «Бордо».

Жирондинцы завершили чемпионат на последнем месте турнирной таблицы и вылетели из Лиги 1. «Бордо» арендовал Игнатенко у «Шахтера» до конца сезона, который во Франции уже завершился.