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  4. Игнатенко сделал голевую передачу в поединке за Бордо
Чемпионат Франции
Брест
21.05.2022, FT 2 : 4
Бордо
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Франция
22 мая 2022, 03:47 | Обновлено 22 мая 2022, 04:32
68
0

Игнатенко сделал голевую передачу в поединке за Бордо

Жирондинцы завершили чемпионат на последнем месте

22 мая 2022, 03:47 | Обновлено 22 мая 2022, 04:32
68
0
Игнатенко сделал голевую передачу в поединке за Бордо
twitter.com/girondins

В поединке 38-го тура французской Лиги 1 «Бордо» на выезде обыграл «Брест» со счетом 4:2.

Вклад в победу своей команды внес и украинский полузащитник «Бордо» Даниил Игнатенко. На 14-й минуте украинец ассистировал Рикарду Мангашу, который открыл счет в матче.

Для украинца эта голевая передача стала третьей в 11-ти матчах за «Бордо».

Жирондинцы завершили чемпионат на последнем месте турнирной таблицы и вылетели из Лиги 1. «Бордо» арендовал Игнатенко у «Шахтера» до конца сезона, который во Франции уже завершился.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Явайро Дилросун (Бордо).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Секу Мара (Бордо).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Ирвин Кардона (Брест).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Секу Мара (Бордо).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Стив Мунье (Брест).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Мангаш (Бордо).
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Источник Sport.ua
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