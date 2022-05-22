Игнатенко сделал голевую передачу в поединке за Бордо
Жирондинцы завершили чемпионат на последнем месте
В поединке 38-го тура французской Лиги 1 «Бордо» на выезде обыграл «Брест» со счетом 4:2.
Вклад в победу своей команды внес и украинский полузащитник «Бордо» Даниил Игнатенко. На 14-й минуте украинец ассистировал Рикарду Мангашу, который открыл счет в матче.
Для украинца эта голевая передача стала третьей в 11-ти матчах за «Бордо».
Жирондинцы завершили чемпионат на последнем месте турнирной таблицы и вылетели из Лиги 1. «Бордо» арендовал Игнатенко у «Шахтера» до конца сезона, который во Франции уже завершился.
События матча
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