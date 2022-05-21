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  4. Хет-трик Мбаппе. Финиш чемпионата Франции: кто попал в Лигу чемпионов?
Франция
21 мая 2022, 23:59 | Обновлено 22 мая 2022, 00:27
478
0

Хет-трик Мбаппе. Финиш чемпионата Франции: кто попал в Лигу чемпионов?

21 мая чемпионате Франции состоялись поединки последнего 38-го тура

21 мая 2022, 23:59 | Обновлено 22 мая 2022, 00:27
478
0
Хет-трик Мбаппе. Финиш чемпионата Франции: кто попал в Лигу чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 мая в чемпионате Франции одновременно состоялись поединки последнего 38-го тура.

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом (86 очков). В последнем туре парижане убедительно разгромили «Мец» (5:0), причем хет-трик сделал Килиан Мбаппе, который перед матчем подписал новый контракт с клубом. Еще по голу провели Неймар и Анхель Ди Мария.

Вторым финишировал «Марсель» (71 очко) и тем самым получил путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. 3-е место занял «Монако» (69) и будет проходить квалификацию ЛЧ, начиная с 3-го раунда.

В групповой раунд Лиги Европы гарантированно попал «Нант» как победитель Кубка Франции. Еще одно место в группе ЛЕ оставлено для 4-й команды чемпионата – «Ренн» (66). Занявшая 5-е место «Ницца» (66) сыграет в Q4 Лиги конференций.

Выбыли из Лиги 1 «Мец» и «Бордо» (их заменят «Тулуза» и «Аяччо»), а «Сент-Этьен» сыграет переходные матчи с клубом «Осер», представителем Лиги 2.

Лига 1. 38-й тур, 21 мая

  • 22:00. ПСЖ – Мец – 5:0

Голы: Мбаппе, 25, 28, 50, Неймар, 31, Ди Мария, 67.

  • 22:00. Анже – Монпелье – 2:0
  • 22:00. Брест – Бордо – 2:4
  • 22:00. Клермон – Лион – 1:2
  • 22:00. Ланс – Монако – 2:2
  • 22:00. Лилль – Ренн – 2:2
  • 22:00. Лорьян – Труа – 1:1
  • 22:00. Марсель – Страсбург – 4:0
  • 22:00. Нант – Сент-Этьен – 1:1
  • 22:00. Реймс – Ницца – 2:3

Итоговая турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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