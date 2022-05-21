Последний тур во Франции. Кто выйдет в ЛЧ? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
21 мая в 22:00 в чемпионате Франции проходят поединки последнего 38-го тура
21 мая в 22:00 в чемпионате Франции одновременно проходят поединки последнего 38-го тура.
«ПСЖ» досрочно стал чемпионом (83 очка), самый интересный вопрос – кто займет второе место, «Монако» или «Марсель» (по 68 очков), и тем самым получит путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. При равенств очков учитывается разница мячей (сейчас у «Монако» разница на +4 лучше). 3-е место будет означать квалификацию ЛЧ, начиная с 3-го раунда.
В групповой раунд Лиги Европы гарантированно попал «Нант» как победитель Кубка Франции. Еще одно место в группе ЛЕ оставлено для 4-й команды чемпионата, а 5-е место сыграет в Q4 Лиги конференций. На выход в еврокубки претендуют «Ренн» (65), «Страсбург», «Ницца» (по 63) и Ланс» (61).
Среди аутсайдеров у «Бордо» нет шансов на выживание из-за плохой разницы мячей, а «Мец» и «Сент-Этьен» ведут борьбу за 18-е место, которое позволит сыграть переходные матчи с клубом «Осер», представителем Лиги 2.
Лига 1. 38-й тур, 21 мая
- 22:00. Анже – Монпелье
- 22:00. Брест – Бордо
- 22:00. Клермон – Лион
- 22:00. Ланс – Монако
- 22:00. Лилль – Ренн
- 22:00. Лорьян – Труа
- 22:00. Марсель – Страсбург
- 22:00. Нант – Сент-Этьен
- 22:00. ПСЖ – Мец
- 22:00. Реймс – Ницца
Турнирная таблица после 37-го тура
22:00. Перекличка (мультифид) матчей
22:00. Анже – Монпелье
22:00. Брест – Бордо
22:00. Клермон – Лион
22:00. Ланс – Монако
22:00. Лилль – Ренн
22:00. Лорьян – Труа
22:00. Марсель – Страсбург
22:00. Нант – Сент-Этьен
22:00. ПСЖ – Мец
22:00. Реймс – Ницца
События матча
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