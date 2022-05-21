Последний тур во Франции. Кто выйдет в ЛЧ? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 мая в 22:00 в чемпионате Франции одновременно проходят поединки последнего 38-го тура.

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом (83 очка), самый интересный вопрос – кто займет второе место, «Монако» или «Марсель» (по 68 очков), и тем самым получит путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. При равенств очков учитывается разница мячей (сейчас у «Монако» разница на +4 лучше). 3-е место будет означать квалификацию ЛЧ, начиная с 3-го раунда.

В групповой раунд Лиги Европы гарантированно попал «Нант» как победитель Кубка Франции. Еще одно место в группе ЛЕ оставлено для 4-й команды чемпионата, а 5-е место сыграет в Q4 Лиги конференций. На выход в еврокубки претендуют «Ренн» (65), «Страсбург», «Ницца» (по 63) и Ланс» (61).

Среди аутсайдеров у «Бордо» нет шансов на выживание из-за плохой разницы мячей, а «Мец» и «Сент-Этьен» ведут борьбу за 18-е место, которое позволит сыграть переходные матчи с клубом «Осер», представителем Лиги 2.

Лига 1. 38-й тур, 21 мая

22:00. Анже – Монпелье

22:00. Брест – Бордо

22:00. Клермон – Лион

22:00. Ланс – Монако

22:00. Лилль – Ренн

22:00. Лорьян – Труа

22:00. Марсель – Страсбург

22:00. Нант – Сент-Этьен

22:00. ПСЖ – Мец

22:00. Реймс – Ницца

Турнирная таблица после 37-го тура

22:00. Перекличка (мультифид) матчей

22:00. Анже – Монпелье

22:00. Брест – Бордо

22:00. Клермон – Лион

22:00. Ланс – Монако

22:00. Лилль – Ренн

22:00. Лорьян – Труа

22:00. Марсель – Страсбург

22:00. Нант – Сент-Этьен

22:00. ПСЖ – Мец

22:00. Реймс – Ницца