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Чемпионат Франции
ПСЖ
21.05.2022, FT 5 : 0
Мец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
22 мая 2022, 01:57 |
65
0

ПСЖ – Мец – 5:0. Мбаппе в огне. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 38 тура чемпионата Франции

22 мая 2022, 01:57 |
65
0
ПСЖ – Мец – 5:0. Мбаппе в огне. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 38-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле разгромил «Мец» со счетом 5:0.

Хет-триком в матче отличился Килиан Мбаппе.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
57’
Бубакар Траоре (Мец) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Лига 1 чемпионат Франции по футболу Мец Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник Sport.ua
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