Франция22 мая 2022, 01:57 |
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ПСЖ – Мец – 5:0. Мбаппе в огне. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 38 тура чемпионата Франции
22 мая 2022, 01:57 |
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В поединке 38-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле разгромил «Мец» со счетом 5:0.
Хет-триком в матче отличился Килиан Мбаппе.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
57’
Бубакар Траоре (Мец) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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