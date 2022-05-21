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Чемпионат Франции
ПСЖ
21.05.2022 22:00 - : -
Мец
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Франция
21 мая 2022, 12:16 | Обновлено 21 мая 2022, 14:02
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0

ПСЖ - Мец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Возможно, это будет последняя игра парижан при Почеттино

21 мая 2022, 12:16 | Обновлено 21 мая 2022, 14:02
83
0
ПСЖ - Мец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 21 мая, в Париже на арене «Парк де Пренс» состоится матч 38-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» примет «Мец». Стартовый свисток 44-летнего арбитра Антони Готье из Секлена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Подопечные Маурисио Почеттино уже отметили свое досрочное чемпионство. Сейчас они в турнирной таблице Лиги 1 занимают первое место, имея в активе 83 очка (25 побед, 8 ничьих, 4 поражения). В пяти крайних поединках парижане добились двух побед при трех ничьих.

У «ПСЖ» сейчас лучшие показатели во французском чемпионате по домашним играм. В 18 встречах на «Парк де Пренс» они набрали 48 пунктов (15 побед, 3 ничьих, 0 поражений). Впрочем, в двух последних на данный момент домашних поединках они довольствовались исклчительно ничьими («Ланс» - 1:1, «Труа» - 2:2).

В предстоящем матче партнерам не помогут Дракслер, Курзава, Икарди и Паредес, под вопросом участие в игре Дагба и Диалло.

Мец

«Мессинцы» в таблице французского чемпионата идут на 18-й позиции. В 37 встречах они набрали 31 очко. Сколько же, но при худших дополнительных показателях, и у «Сент-Этьена», находящего в зоне прямого понижения в классе («Мец» при 18-м итоговом месте может стать участником стыкового матча).

В гостях в нынешнем сезоне команда Фредерика Антонетти набрала 15 пунктов (3 победы, 6 ничьих, 9 поражений). Это текущий 17-й результат. Однако, если в крайнем на сегодня выездном матче «Мец» сыграл вничью с «Монпелье» (2:2), то до этого имел серию из четырех гостевых поражений кряду.

Ориентировочные составы

«ПСЖ»: Навас – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш, Данилу, Верратти, Ди Мария, Месси, Неймар, Мбаппе.

«Мец»: Кайяр – Бронн, Куяте, Кана-Бийик, Микельбренк, Н’Дорам, Пажо, Канде, Булайя, Зе Дидье, Мафута.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут добиться убедительной победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с форой -2,5 гола с коэффициентом 2.00 по линии Parimatch.

21 мая, суббота

«ПСЖ» – «Мец»
Париж. «Парк де Пренс». 22:00
Арбитр: Антони Готье (Секлен)
Трансляция - MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Parimatch  
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прогнозы ПСЖ Мец чемпионат Франции по футболу
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Источник Sport.ua
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